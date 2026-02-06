El alcalde de Córdoba alerta sobre el Guadalquivir: "La lámina de agua está en 5,5 metros"

La borrasca Leonardo está causando estragos en varios puntos de Andalucía. En Córdoba, el río Guadalquivir ya alcanza los 5,5 metros de crecida, como ha explicado este viernes el alcalde de la ciudad, José María Bellido Roche, en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio.

"El río viene altísimo –ha declarado el alcalde–. El río viene altísimo. La lámina de agua que pasa por Córdoba está en 5,5 metros. Teniendo en cuenta que 2,5 metros ya es umbral de riesgo…, estamos duplicándolo".

Bellido Roche ha detallado que "donde más problemas tenemos es en zonas de periferia, en el entorno del aeropuerto y en el propio aeropuerto": "Es verdad que tiene una escollera de defensa, pero se podría ver afectado. Las urbanizaciones que están alrededor…, vengo de allí y está subiendo el agua, está en plena subida. También en la parte de levante, en Alcolea".

El regidor ha señalado que "hay normas muy básicas: "En primer lugar, los cauces de los arroyos son imprevisibles. En estos días, es importante no acercarse a ningún arroyo: los arroyos son mucho más traicioneros, pueden subir en cuestión de minutos. Muchas veces se quieren atravesar con vehículos, sobre todo si son todoterrenos, y, como venga una crecida fuerte, se lleva al vehículo, a la persona y todo lo que haya. En segundo lugar, el río: viene crecidísimo. Está más del doble del umbral de riesgo. Es verdad que es menos traicionero, pero no hay que acercarse a las riberas".

Además, Bellido ha señalado un "tercer riesgo": los anegamientos que "a veces se producen porque los sistemas de alcantarillado no aguantan más agua". "Si se empieza a anegar un barrio…, el coche, de la cochera, hay que sacarlo en días anteriores: no se puede bajar a sacar el coche porque se puede perder la vida por querer salvar el coche", ha agregado.

Además, el alcalde ha contado que "en Córdoba están suspendidas las clases en los colegios de las zonas que hemos evacuado" y que "muchos de esos colegios están en las vías que se están usando como vías de emergencia". Además, han habilitado el polideportivo de Vistalegre "para quien tenga ser evacuado o tenga cualquier tipo de necesidad familiar". "Todo el mundo se va a preguntar 'cuándo puedo volver a mi casa'. Vamos a poner un punto de atención para informar sobre la evolución de la riada", ha agregado.

Finalmente, ha explicado el reparto de tareas de seguridad: "El desalojo, la evacuación y la vigilancia del río se han hecho con policía local, con el servicio de bomberos del Ayuntamiento y hemos pedido el refuerzo de los bomberos del INFOEX, de la Junta de Andalucía, que nos vinieron muy bien y siguen colaborando. En la ciudad de Córdoba, se ha hecho un protocolo con la Policía Nacional y están puestos en todos los puntos de acceso de las urbanizaciones que hemos evacuado. En municipios grandes de la provincia, está la Guardia Civil".