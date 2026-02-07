El temporal complica la movilidad en Andalucía: la EMA pide evitar los desplazamientos

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios ante el fuerte impacto del temporal de lluvia y viento que afecta a la comunidad, con más de 200 carreteras condicionadas, la mayoría en la provincia de Cádiz, y un balance provisional de 11.089 personas desalojadas.

El enjambre de borrascas que afecta a Andalucía desde finales de enero mantiene activados todos los recursos de la Junta de Andalucía, con especial atención a la seguridad vial, la vigilancia de ríos y embalses y el riesgo de deslizamientos y derrumbes. Desde la EMA se insiste en seguir las instrucciones del servicio de emergencias 112, ante una situación que sigue siendo cambiante por las nuevas precipitaciones previstas.

📢#EMA pide evitar desplazamientos ante el fuerte impacto de la #BorrascaMarta en la red de carreteras de #Andalucía

➡️Más de 200 vías están afectadas

➡️Ya son 11.089 desalojados y seis núcleos aislados ☎️El 1-1-2 ha gestionado hoy 722 incidencias, lo que eleva el cómputo total… pic.twitter.com/FRkAycYVVj — EMA 112 (@E112Andalucia) February 7, 2026

A las 18:00 horas, la Dirección General de Tráfico contabilizaba 206 carreteras afectadas, de las que 144 permanecen cortadas al tráfico. Cádiz concentra el mayor número de incidencias, con cincuenta vías afectadas, seguida de Sevilla (25), Córdoba (24), Jaén (21), Málaga (13), Granada (8) y Huelva (3). La mayoría de los problemas se deben a inundaciones (55,4%), desprendimientos (25,5%) y daños en la calzada (13%).

Los desalojos y los núcleos aislados

La cifra de personas desalojadas asciende a 11.089, con Cádiz como la provincia más afectada (7.707 evacuados), seguida de Córdoba (1.500), Jaén (687), Málaga (586), Granada (400) y Sevilla (209). En Huelva ya no quedan vecinos desplazados. La mayoría de los evacuados se aloja por medios propios, aunque el operativo andaluz mantiene habilitados albergues y establecimientos hosteleros.

Actualmente permanecen seis núcleos aislados, todos ellos con acceso garantizado para servicios de emergencia y suministros: Benamahoma, Villaluenga del Rosario y El Gastor, en Cádiz; Coto-Ríos, en Jaén; Dúdar, en Granada; y Benalauría, en Málaga.

En las últimas horas se han producido desalojos preventivos en distintos municipios, como San Martín del Tesorillo, Alcalá del Valle y Ubrique, en Cádiz; Lora del Río, Tocina, Cantillana y Alcalá del Río, en Sevilla; y diversas zonas de Jaén, entre ellas Andújar, Villacarrillo y la barriada Puente de los Chozos, en Linares-Baeza.

Dispositivo de emergencia y atención a afectados

La EMA trabaja de forma simultánea en 17 escenarios repartidos por varias provincias, con la coordinación del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Además, se ha constituido un comité técnico con expertos en hidrogeología y movimiento de tierras para analizar la evolución de cauces y subsuelos.

Casi un centenar de efectivos de EMA Infoca actúa en tareas de retirada de árboles, abastecimiento de agua y acondicionamiento de infraestructuras, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 500 efectivos y 200 medios en Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz. Entre las actuaciones destacan el reparto de agua potable, la limpieza de carreteras y el achique de agua en zonas inundadas.

Desde ayer está activo un dispositivo de apoyo psicológico para las personas afectadas, disponible a través del teléfono 900 400 061, en horario de 10:00 a 20:00 horas.

La Secretaría General de Aguas realiza un seguimiento continuo del estado de presas y cauces, con desembalses controlados para ganar capacidad ante posibles avenidas. En la provincia de Cádiz, varios embalses continúan aliviando agua, mientras que en Málaga se mantiene la vigilancia en el sistema Guadalhorce.

El servicio 112 Andalucía ha coordinado 722 emergencias solo en la jornada del sábado, elevando a 10.354 el total desde el inicio del episodio de borrascas el pasado 27 de enero, con Cádiz, Sevilla y Jaén como las provincias con más avisos.