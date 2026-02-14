El temporal provoca daños de 14 millones en los centros sanitarios andaluces, con Cádiz como provincia más afectada

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este sábado que la Junta de Andalucía ha realizado una primera valoración de los daños estructurales ocasionados por el reciente temporal en centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que asciende a 14 millones de euros.

Una estimación, ha subrayado Antonio Sanz en una nota, "que permitirá priorizar las actuaciones de reparación ya en marcha para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad de profesionales y ciudadanía".

Las incidencias más relevantes se concentran en cubiertas, sistemas de saneamiento, instalaciones eléctricas y elementos exteriores afectados por filtraciones de agua, fuertes rachas de viento y desprendimientos, aunque en todos los casos la asistencia sanitaria ha permanecido garantizada.

Entre las intervenciones de mayor volumen económico se encuentran la reparación completa de la cubierta de Urgencias del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, con una inversión estimada cercana al medio millón de euros, así como distintas actuaciones en el Hospital Universitario Puerta del Mar, relacionadas con la central de frío y la red de saneamiento.

También destacan trabajos estructurales en el Hospital La Merced de Osuna, actuaciones de gran alcance en centros de salud de la Serranía de Málaga (como Ronda Sur o Algatocín) y reparaciones en instalaciones sanitarias de Córdoba y Sevilla afectadas por filtraciones y daños en cubiertas.

La evaluación inicial refleja una incidencia desigual según el territorio, con especial impacto en Cádiz, que concentra más de 4,5 millones de euros en reparaciones, seguida de Jaén (más de 2,1 millones), Sevilla (más de 2,2 millones) y Málaga (cerca de 1,9 millones).

En Córdoba, los daños superan los 1,4 millones, mientras que Huelva, Granada y Almería presentan afecciones de menor cuantía, pero igualmente relevantes para el mantenimiento de la actividad asistencial.

Como ha asegurado el consejero, "el SAS ha activado desde el primer momento los protocolos de evaluación técnica y coordinación con los equipos de mantenimiento para acelerar las intervenciones más urgentes", especialmente aquellas relacionadas con cubiertas, impermeabilización y sistemas eléctricos, con el objetivo de reducir riesgos y evitar afecciones a la asistencia.

Las actuaciones, ha concluido, se están desarrollando de forma progresiva y coordinada con las áreas de gestión sanitaria y los equipos técnicos provinciales, priorizando los centros con mayor impacto estructural.