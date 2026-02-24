Guerra abierta en Cádiz por el traslado de los gatos del viejo cementerio

Un centenar de gatos comunitarios protegidos por la Ley de Bienestar Animal se han convertido en el gran obstáculo del Ayuntamiento de Cádiz en las obras para transformar el antiguo Cementerio de San José en un gran parque público. Dos colectivos animalistas denuncian que el consistorio está trasladando de forma "ilegal" a los felinos, algo totalmente prohibido por la ley animalista.

Según informa El Diario de Cádiz, dos asociaciones —El Gato Genovés y Barrio Felino— han denunciado judicialmente la captura y el supuesto "traslado ilegal" de gatos por parte del Ayuntamiento en el marco de las obras previas para exhumar unos 90.000 restos mortales y convertir el antiguo camposanto en un parque público.

Los animalistas sostienen que se está vulnerando la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe trasladar las colonias felinas, salvo casos muy concretos y bajo una estricta supervisión veterinaria. Y, según denuncian estas asociaciones, lo que está ocurriendo en el cementerio no cumple ninguno de esos supuestos legales.

Un problema anunciado

Cuando salió el concurso de adjudicación de las obras, las asociaciones presentaron alegaciones porque no se contemplaba el destino de los gatos que viven en el recinto del Cementerio de San José. Según el último censo (junio de 2025) estamos hablando de 55 gatos castrados, aunque los colectivos estiman que el número real es mayor.

El ayuntamiento se gastó 60.000 euros en acondicionar otra parcela e insisten en que el traslado de los gatos se ajusta a la legalidad vigente y cuenta con los informes preceptivos de la Junta de Andalucía para llevar a cabo la reubicación de los animales. Sin embargo, a las asociaciones no les gusta el nuevo terreno porque, señalan, está cerca de una carretera nacional, con tráfico intenso de vehículos pesados y riesgos objetivos de atropello, estrés crónico y mortalidad.

Ahora las asociaciones denuncian que el Ayuntamiento ha procedido a desplazar de forma "ilegal" a los gatos, considerado una infracción grave según la ley animalista. Por el momento, las obras de acondicionamiento del parque siguen adelante con el vaciado de fosas y osarios con unos trabajos que se extenderán al menos durante seis meses para garantizar "el máximo respeto" durante la actuación.