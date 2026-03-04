El Comité Europeo de las Regiones aprueba el dictamen sobre el agua impulsado por Andalucía

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado este miércoles el dictamen sobre el agua que Andalucía venía impulsando en las instituciones comunitarias. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha valorado el acuerdo como un paso para que el agua ocupe un lugar central en las políticas de la Unión Europea y se refuercen las infraestructuras y las vías de financiación destinadas a la gestión hídrica.

Moreno ha anunciado la aprobación a través de sus redes sociales y ha subrayado que el dictamen introduce de forma estable el debate sobre el agua en el ámbito comunitario. "Hemos conseguido aprobar el dictamen sobre el agua en el Comité de las Regiones", ha señalado, para añadir que se trata de un asunto que "nos importa a los andaluces y nos importa a los españoles".

¡Lo hemos conseguido! ✅️ Aprobamos el dictamen sobre agua en el @EU_CoR. Un avance importantísimo para que el agua ocupe un lugar central en las políticas de Europa y dar soluciones, como nos pide la gente. Os lo cuento en este vídeo.#AndalucíaLidera pic.twitter.com/1hjd96LlHu — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 4, 2026

Una estrategia común para realidades hídricas distintas

El presidente andaluz defendió que Europa afronta situaciones muy diferentes en materia de recursos hídricos. Mientras en algunas zonas del continente el agua es abundante, otras, como amplias áreas del sur de España y del arco mediterráneo, padecen déficit estructural y episodios recurrentes de sequía.

Según explicó, el objetivo del dictamen es que las instituciones europeas avancen hacia una estrategia común sobre el agua, con planificación, infraestructuras y financiación específicas. "Hemos conseguido que todos tengamos una visión, que todos tengamos una estrategia y que todos nos pongamos a trabajar para que tengamos las mismas oportunidades desde el punto de vista hídrico", afirmó.

El documento aprobado en el Comité Europeo de las Regiones plantea reforzar el papel de las regiones y los ayuntamientos para que puedan aplicar políticas adaptadas a su realidad territorial, con mayor capacidad de actuación ante problemas de escasez o fenómenos extremos.

Moreno ha sostenido que hablar del agua significa "solucionar un gran problema para Andalucía", en referencia a la situación que ha atravesado la comunidad en los últimos años, marcada por periodos de sequía prolongada y, recientemente, por un tren de borrascas que dejó lluvias intensas e inundaciones en febrero.

Debate en Bruselas sobre financiación y presupuesto europeo

La aprobación del dictamen se enmarca en la agenda institucional que el presidente andaluz mantiene en Bruselas. Durante su estancia, ha participado en una reunión con la presidenta del Comité Europeo de las Regiones, Kata Tütto, y con responsables de las delegaciones nacionales.

En ese encuentro, Moreno ha defendido que el próximo presupuesto comunitario incorpore mecanismos específicos de ayuda para regiones afectadas por fenómenos meteorológicos extremos. Andalucía ha registrado en los últimos meses daños en infraestructuras y pérdidas en el sector agrario como consecuencia de lluvias torrenciales e inundaciones.

Entre las herramientas planteadas para canalizar recursos figuran:

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea

La Reserva de Crisis de la Política Agraria Común (PAC)

La reprogramación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

Estas vías permitirían, según trasladó el presidente andaluz, atender la reparación de daños y reforzar la resiliencia ante episodios climáticos cada vez más frecuentes.

El presidente andaluz defendió que la Unión Europea debe contar a medio y corto plazo con infraestructuras, planificación y financiación específicas en materia hídrica, equiparando su relevancia a otros retos comunitarios.