Sánchez subraya la cooperación con Juanma Moreno y asegura que el Gobierno trabajará en la "reconstrucción"

Tras tres días en los que la borrasca Leonardo ha castigado con especial intensidad a Andalucía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a las zonas afectadas. A las diez de la mañana, abandonó el Palacio de la Moncloa en helicóptero con destino a la provincia de Cádiz. Tras sobrevolar algunos de los puntos más críticos, visitó, junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el consejero andaluz de Interior, Antonio Sanz, el Puesto de Mando Avanzado de San Roque, donde se encuentra desplegada la Unidad Militar de Emergencias.

"Toda nuestra empatía, toda nuestra solidaridad y nuestra petición de comprensión que me consta que la tienen y de paciencia, porque las decisiones que se toman por parte de los servicios de emergencia, de protección civil, es fundamentalmente para salvaguardar y asegurar la vida de nuestros conciudadanos", ha pedido Sánchez, después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, haya avanzado que los vecinos de Grazalema (Cádiz) podrían permanecer desalojados durante una semana, y cuando el número total de evacuados alcanza ya los 8.700.

También ha prometido que la acción del Gobierno se extenderá a la reconstrucción de las zonas afectadas. "Desde la Administración General del Estado estamos ya pensando no solamente en la respuesta de esta crisis, sino también en la reconstrucción, en la recuperación y en el relanzamiento de las zonas afectadas, que nos consta que son muchas", ha asegurado el presidente, en un contexto en el que la reconstrucción en lugares como Valencia, tras la dana, o La Palma, después del volcán, avanza a ritmo lento y con creciente desesperación entre los vecinos.

En todo caso, el presidente ha vuelto a poner en valor, como ya hizo tras el trágico accidente de Adamuz, "la excelente cooperación" con la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno. En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, desde Huelva.

Sánchez ha destacado que el Estado ha desplegado más de 10.000 efectivos en la zona y ha advertido de que se esperan "días largos", similares a "los que se han vivido en las últimas jornadas". "Las Administraciones vamos a estar del lado de los vecinos hasta que esta crisis se supere no solo desde el punto de vista de lo urgente, sino también de lo importante, que llegará cuando estos fenómenos adversos nos dejen y tengamos que afrontar la reconstrucción y el relanzamiento de las zonas afectadas", ha señalado.

Moncloa anunció la visita, que no figuraba en la agenda institucional del presidente, a primera hora de esta mañana, cuando la situación en Andalucía se había vuelto especialmente complicada. Ya por la tarde, Sánchez se desplazará a Zaragoza para poner, junto a Pilar Alegría, el broche final a la campaña electoral en Aragón.