Sánchez sólo llamó a Clavijo para "darle ánimos"

El crucero Hondius llegará al Puerto de Granadilla el próximo domingo y, en plena crisis, el presidente del Gobierno no ha dado a conocer el protocolo de actuación. Pedro Sánchez llamó en la noche del jueves a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, para tan solo "darle ánimos", como contó Gonzalo Castañeda, director de Libertad Digital Canarias, en Es la Mañana de Federico. La comunicación apenas duró "cuatro o cinco minutos".
Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, mantuvo una reunión con los técnicos del Ministerio de Sanidad tras la que aseguró que lo único que tienen claro es que los pasajeros y tripulantes del barco están sanos pero no hay un protocolo definido de cómo se va actuar.
Castañeda contó cómo la llegada del buque afectado por el brote de hantavirus ha provocado gran incertidumbre en Canarias puesto que Moncloa sigue sin compartir la suficiente información sobre el operativo. Tras reunirse este jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Clavijo confirmó que el barco "en ningún caso atracará, solo fondeará" frente a la costa tinerfeña.
Los estibadores portuarios están asustados y algunos trabajadores ya se han manifestado en el puerto. La propia Guardia Civil tampoco conoce los posibles escenarios.
Por el momento, todos los pasajeros están asintomáticos, pero si enfermasen de aquí al domingo, sería la sanidad canaria quien tendría que enfrentarse a esa situación. Tan solo se le ha comunicado el protocolo Declaración Marítima Sanitaria (DMS) que marca la ley marítima y que reporta el estado de salud de las personas a bordo.
Clavijo se reunirá este viernes con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, y una delegación de la Embajada, para abordar la situación del crucero.