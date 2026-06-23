Interior reconoce a la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria

El Ministerio del Interior ha otorgado a la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC) la condición de Asociación de Utilidad Pública. Esta decisión gubernamental se ha hecho oficial tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado diez de junio de 2026, mediante la Orden INT/583/2026, fechada el trece de mayo. Este reconocimiento legal supone un respaldo institucional a la labor de una entidad que nació de la propia sociedad civil para fomentar la cultura.

La iniciativa de la OCGC vio la luz en el año 2021, impulsada por la necesidad de ofrecer una salida a aquellos ciudadanos que deseaban mantener una práctica artística activa tras haber concluido sus respectivas etapas formativas. A menudo, el tejido cultural se centra en la educación temprana o en el ámbito estrictamente profesional, dejando un vacío para los adultos que buscan seguir perfeccionando su talento musical al margen de las instituciones académicas tradicionales.

Proyecto interinsular

En la actualidad, esta plataforma ciudadana ha crecido hasta integrar a más de doscientas personas en sus diferentes agrupaciones. La estructura de la institución no se limita a un único conjunto, sino que abarca una orquesta sinfónica, un coro y diversos grupos de cámara o 'ensembles'. Además, su capacidad de atracción trasciende las fronteras de la isla, congregando a participantes procedentes de varios puntos del archipiélago canario.

El director artístico y musical de este proyecto, David Crespo, ha valorado muy positivamente la resolución ministerial. En un comunicado remitido a los medios, el responsable ha afirmado que "este reconocimiento confirma que la música en la edad adulta no es una actividad secundaria, sino una herramienta de desarrollo cultural, artístico y social". En la misma línea, ha garantizado la continuidad de su labor: "Seguiremos trabajando para que la práctica sinfónica y coral pueda sostenerse a lo largo de toda la vida".

Cultura musical

Desde su fundación, la agrupación ha mantenido una programación cultural estable, enriqueciendo la oferta de ocio y la formación humanística en la región. Su aportación va más allá de la interpretación del repertorio clásico, ya que la orquesta ha asumido un compromiso firme con la creación contemporánea, facilitando el estreno de partituras escritas por compositores locales.

La declaración de utilidad pública es un estatus jurídico que el ordenamiento español reserva para aquellas asociaciones sin ánimo de lucro cuyos fines estatutarios tienden a promover el interés general. Gracias a esta catalogación, la entidad podrá acceder a mejores condiciones fiscales y beneficiarse de los incentivos previstos en la Ley de Mecenazgo. Esto resulta vital para proyectos independientes que buscan sostenerse mediante donaciones privadas y el apoyo de los individuos, reduciendo así la dependencia económica de las subvenciones públicas.

El éxito de la orquesta refleja el vigor de las iniciativas nacidas de la voluntad individual y el esfuerzo comunitario. Al margen de las administraciones, estos músicos han logrado vertebrar un espacio de referencia interinsular que pone en valor el mérito, la constancia y el amor por las bellas artes.