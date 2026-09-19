La NASA agradece a Canarias su colaboración en el programa Artemis

El 112 de Canarias ha recibido el reconocimiento de la NASA por su participación en los preparativos de seguridad de las misiones Artemis.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Canarias, CECOES 112, ha recibido esta semana la visita del doctor Fernando Guillén, representante de la NASA en la región de la Macaronesia, que trasladó al servicio autonómico el agradecimiento de la agencia estadounidense por su colaboración durante la visita de una delegación norteamericana el pasado mes de abril.

El encuentro se produce en el marco de los preparativos de seguridad y logística del programa Artemis, con el que Estados Unidos pretende retomar la exploración tripulada de la Luna. Canarias, por su ubicación en el Atlántico, forma parte de los planes de coordinación ante posibles emergencias relacionadas con el regreso de las misiones espaciales a la Tierra.

La NASA ya conoció el operativo del 112

La colaboración comenzó a tomar forma el pasado mes de abril, cuando una delegación de la NASA visitó Canarias para conocer de primera mano los medios técnicos y humanos del sistema autonómico de emergencias.

Durante aquella visita, el equipo estadounidense pudo conocer el funcionamiento de la sala operativa del 112, así como sus tiempos de respuesta y su capacidad de despliegue ante una situación de emergencia.

El director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, James Polk, destacó entonces el interés de la agencia por comprobar sobre el terreno la capacidad de coordinación de las autoridades locales ante situaciones críticas.

Los protocolos contemplan no solo la respuesta ante una posible emergencia durante la reentrada de una cápsula espacial, sino también la seguridad del tráfico marítimo y de los barcos que puedan encontrarse en las proximidades de la zona de amerizaje.

Reconocimiento al trabajo del 112

El reconocimiento fue recibido por el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; el director del 112 en las islas, Moisés Sánchez, y la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención en Emergencias, Montse Román.

Marcos Lorenzo destacó la importancia que ha tenido para el sistema autonómico la visita de la delegación estadounidense y el reconocimiento recibido por parte de la NASA.

Fernando Figuereo, por su parte, subrayó la importancia de la coordinación entre los distintos organismos para responder ante situaciones de emergencia y señaló la disposición de Canarias a continuar colaborando con Estados Unidos.