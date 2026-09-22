Una mujer herida tras ser atropellada en Tenerife

Una mujer ha resultado herida este martes tras ser atropellada en Tenerife. El incidente tuvo lugar, sobre las 06.49 horas, en la Carretera TF-28, zona de La Florida, en el municipio de Arona.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), el personal sanitario asistió a la afectada en el lugar del accidente, una mujer de 64 años que presentaba policontusiones de carácter moderado, por lo que, fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Quirón Costa Adeje.

Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Guardia Civil

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, cuyos agentes realizaron el atestado correspondiente y de la Policía Local Policía, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias. Además del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que se encargó de atender a la herida en la zona del incidente.