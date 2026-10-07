Un blindaje hídrico de 24 millones en Lanzarote

El Proyecto de Modernización y Mejora del Regadío en la zona nordeste de Lanzarote afronta sus últimos trámites técnicos y administrativos con la vista puesta en su entrega a los agricultores en diciembre de 2026. La actuación, desplegada en los municipios de Tinajo y Teguise, contempla una inversión global de 24,4 millones de euros, de los cuales el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote asume el 26% del coste total (hasta un máximo de 6,34 millones de euros con financiación del Cabildo). El presidente insular, Oswaldo Betancort, ha mantenido una reunión de trabajo en Madrid con el presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), Francisco Rodríguez Mulero, para cerrar la planificación de las infraestructuras pendientes.

Infraestructuras clave e integración de renovables

La intervención dotará de agua garantizada a 300 hectáreas agrícolas de la isla y dará servicio directo a 667 regantes. El complejo técnico incluye una planta desaladora de agua de mar por ósmosis inversa, una estación de bombeo, una balsa de almacenamiento, un depósito regulador y una red de distribución equipada con sistemas de telemedida y telecontrol.

Para contener los costes de explotación y rebajar la factura del suministro a los agricultores, el proyecto incorpora un aerogenerador destinado a alimentar la red con energías renovables. Betancort calificó la obra de "actuación estratégica para el sector primario de Lanzarote" que permitirá "aprovechar cada gota de agua con mayor eficiencia".

Liquidación económica y recepción de las obras

El encuentro institucional que contó con la participación del consejero autonómico de Agricultura, Narvay Quintero, y la vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, sirvió también para revisar los compromisos financieros del convenio firmado en junio de 2024.

Tras aprobarse el pasado 29 de septiembre la liquidación del coste total por parte del Consejo de Administración de SEIASA, el saldo actualmente pendiente de abono por parte del Consejo Insular de Aguas asciende a 921.796,85 euros, vinculados a la dirección de obra, gestión técnica y al seguimiento ambiental durante los próximos cinco años. Una vez completados los expedientes administrativos, la Junta de Gobierno del Consejo Insular formalizará la recepción y gestión definitiva de las instalaciones.