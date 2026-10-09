Canarias abre ruta directa con el cliente canadiense de rentas altas

El sector turístico de las islas continúa buscando alternativas para ensanchar su base de clientes sin depender exclusivamente de los emisores tradicionales europeos. Una delegación canaria, encabezada por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, mantuvo esta semana reuniones de trabajo en Montreal y Toronto con más de doscientos agentes de viajes, turoperadores y directivos de la aviación comercial. En los encuentros tomaron parte una veintena de compañías insulares interesadas en abrir negocio en el mercado norteamericano.

El interés de la industria local responde a las características del consumidor canadiense. No se trata del visitante habitual de paquete cerrado. Los registros del sector constatan que el 45% declara ingresos netos anuales por encima de los 75.000 euros, una cifra que supera con holgura el 29% registrado en la media de los mercados que operan con el archipiélago.

Quince días de estancia y gasto a pie de calle

El impacto de este perfil se percibe en la duración del viaje y en la forma de consumir dentro del destino. Mientras la estancia media del conjunto de los visitantes ronda los 9,2 días, el ciudadano de Canadá permanece en las islas 15 días.

Existe además un factor determinante para el tejido comercial y la restauración: el 59% contrata únicamente el alojamiento, frente al 36% del promedio general. El dato implica que la mayor parte del presupuesto vacacional no queda retenida en origen por intermediarios, sino que fluye de forma directa hacia restaurantes, transporte y comercios locales. Sus prioridades de viaje confirman esa tendencia: el 59% valora los paisajes, el 39% la oferta gastronómica y un 18% la actividad cultural, registros superiores a la media del mercado insular.

Eficiencia operativa y rutas transatlánticas

La viabilidad de esta operativa descansa en la tecnología aeronáutica moderna y la iniciativa de las compañías aéreas. Durante este invierno, el archipiélago contará con cuatro rutas y seis frecuencias semanales. Air Canada conectará Toronto con Tenerife Sur dos veces por semana, además de enlazar Montreal con una frecuencia semanal que pasará a dos entre febrero y marzo. Esta última ruta mantendrá tres vuelos semanales en el verano de 2027, consolidándose durante todo el año. Por su parte, Air Transat volará una vez por semana desde Toronto y Montreal hacia Gran Canaria.

Ambas aerolíneas operarán estas rutas transatlánticas con el Airbus A321LR, un aparato de pasillo único y largo alcance. El modelo reduce entre un 20% y un 30% el consumo de combustible respecto a aeronaves precedentes de tamaño similar, lo que permite a las compañías sostener rutas intercontinentales con costes operativos ajustados a la demanda real de plazas.

Las jornadas de trabajo en suelo canadiense contaron con una cofinanciación del 85% procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La apertura de este corredor directo permite al empresariado turístico insular competir en un mercado emisor dinámico —37 millones de viajes al exterior realizados por residentes canadienses en 2025— y avanzar hacia un modelo donde la rentabilidad por cliente prime sobre el volumen bruto de llegadas.