A prisión el autor de cinco robos y hurtos en establecimientos de Arrecife

El juez ha ordenado el ingreso en la prisión de Tahíche del hombre detenido por realizar cinco robos y hurtos en diferentes establecimiento de Arrecife.

El individuo, de 28 años, llevaba atracando diferentes pequeños comercios en los barrios de la ciudad lanzaroteña, unos robos cometidos durante los meses de septiembre y octubre. Una situación con la que los comerciantes "estaban viviendo asustados", ha subrayado el alcalde de Arrecife, Yonathan de León.

Gracias al visionado de vídeos cámaras y la investigación abierta, se ha podido dar con el paradero del ladrón, que tras cuatro delitos de robo con violencia e intimidación y un delito de hurto, además de los numerosos antecedentes policiales, ya ha entrado en la cárcel, ha señalado el alcalde.

De León ha querido agradecer la labor de la Policía Nacional para atrapar al autor de los robos y ha querido remarcar que haya "leyes más duras para los reincidentes" en España.

Además, ha remarcado su compromiso para velar por la seguridad de los comerciantes en la capital de Lanzarote. "Una sociedad libre y que trabaja para salir adelante con sus negocios no puede estar al antojo y miedo de los delincuentes, que hasta van con cuchillos para perpetrar sus robos y hurtos", ha concluido.