Torres alerta de que un Gobierno de PP y Vox sería "dramático" para Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este viernes de las consecuencias que, a su juicio, tendría para Canarias una eventual entrada de Vox en un Gobierno con el Partido Popular y su propuesta de recentralizar competencias.

Torres aseguró que ese planteamiento "mata a Canarias" y defendió que la distancia del archipiélago respecto a Madrid hace especialmente necesaria la descentralización de servicios como la sanidad y la educación públicas.

Las declaraciones fueron realizadas tras su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde el ministro afirmó que el PSOE trabajará para impedir que Vox llegue al Gobierno.

Financiación y migración

Entre los asuntos que Torres considera amenazados situó el nuevo sistema de financiación. Según explicó, este supondría 1.300 millones de euros adicionales para Canarias destinados a reforzar los servicios públicos.

El ministro también vinculó un eventual Gobierno con Vox con cambios en la política migratoria. Sostuvo que la formación rechaza el traslado de migrantes a la península y advirtió de que esa posición supondría mantener una mayor presión sobre Canarias, especialmente ante las dificultades para retornar a los menores migrantes.

La gestión de los aeropuertos

Torres también se refirió a la gestión compartida de los aeropuertos canarios y señaló que está previsto que los Gobiernos de España y Canarias firmen un acuerdo el próximo jueves.

A su juicio, una eventual llegada de Vox al Ejecutivo central podría impedir su desarrollo debido a la oposición de la formación al actual modelo autonómico y a una mayor capacidad de autogobierno de los territorios.

El ministro concluyó que las propuestas de recentralización representarían una amenaza para el conjunto del país y tendrían, según su valoración, un impacto especialmente grave en Canarias.