Dos afectados en el incendio en un edificio de Santa Lucía de Tirajana

Dos hombres han resultado heridos tras declararse un incendio en un edificio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Los hechos han tenido lugar este viernes, a las 05.30 horas, en la Avenida Canarias, municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), se produjo un incendio en una vivienda, por lo que se activó al los bomberos del Consorcio de Emergencias, que extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.

decidió asignar una ambulancia sanitarizada que fue activada por el gestor de recursos del SUC.

Dos personas resultaron afectadas, un hombre que en el momento inicial de la asistencia presentaba quemaduras e intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo y fue trasladado al Centro de Salud de El Doctoral. Además, otro varón que presentaba quemaduras e intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo y fue también trasladado al Centro de Salud de El Doctoral.

A la zona se acercaron también el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local y Guardia Civil, cuyos agentes aseguraron la zona, colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado y realizaron las correspondientes diligencias.