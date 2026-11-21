Pedro Sánchez ha celebrado este sábado su mitin electoral en Puerto de la Cruz, en Tenerife, dentro de una jornada de campaña que también incluye un segundo acto en Gran Canaria. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección ha acudido al terrero de lucha Santiago Yanes-Loro Parque acompañado por Ángel Víctor Torres y los principales representantes del PSOE tinerfeño.

La convocatoria ha dejado, sin embargo, una circunstancia que Libertad Digital Canarias ha podido comprobar directamente. Dos redactores de este periódico se desplazaron hasta las instalaciones para informar del acto y les prohibieron acceder al recinto. Tampoco consiguieron entrar por la zona destinada al público.

El equipo periodístico quedó así fuera del espacio donde se desarrollaban las intervenciones de los dirigentes socialistas, sin posibilidad de seguirlas presencialmente ni de recoger declaraciones desde el interior.

La situación adquiere especial relevancia al tratarse de un acto de campaña de quien, además de candidato, ejerce la Presidencia del Gobierno de España.

Un mitin celebrado sin autorización municipal ni aprobación de los planes de seguridad

El PSOE celebró su mitin en el recinto pese a no contar con la autorización municipal necesaria para desarrollar el acto. Según la información trasladada a este periódico, el Ayuntamiento no había aprobado ninguno de los documentos de seguridad presentados o exigibles para su celebración.

La convocatoria salió adelante sin que constara el visto bueno municipal al plan de emergencia, al plan de autoprotección ni a las medidas de evacuación del recinto. Tampoco existía una autorización municipal que habilitara la celebración del evento en las condiciones previstas.

La situación resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta que cualquier particular o entidad que pretenda organizar un evento de estas características debe someterse a los procedimientos administrativos correspondientes y obtener los títulos habilitantes exigidos. El propio Ayuntamiento establece que la celebración de espectáculos públicos y eventos requiere, con carácter general, una autorización previa y la documentación técnica correspondiente.

La Junta Electoral de Zona de La Orotava, por su parte, había denegado la solicitud socialista para utilizar determinados espacios de campaña al no figurar entre los lugares previamente aprobados para su cesión gratuita. Esta resolución no suponía por sí misma una prohibición absoluta del mitin, pero tampoco sustituía los permisos municipales necesarios para celebrar el acto en otro recinto.

Conviene distinguir, además, las competencias de cada administración. La intervención de la autoridad gubernativa en materia de orden público y la tramitación electoral de los actos de campaña no sustituyen las competencias municipales en materia de autorización de espectáculos públicos, seguridad y utilización de espacios de titularidad municipal.

La celebración efectiva del mitin, por tanto, no acredita que el Ayuntamiento hubiera autorizado el evento ni que hubiera dado su conformidad a las condiciones de seguridad necesarias para su desarrollo.

Sánchez defiende la inmigración y reivindica la solidaridad de El Hierro

Pedro Sánchez aprovechó su intervención en Puerto de la Cruz para situar la inmigración en el centro del debate electoral. El presidente defendió la contribución de los migrantes a la economía y a la sociedad española, al tiempo que reclamó reconocer sus derechos y recordar el pasado emigrante de España.

El candidato socialista contrapuso lo que denominó la «mala educación» del PP y Vox con la «buena política» que, a su juicio, representa el PSOE. Una forma de entender la política que vinculó directamente con el reconocimiento de derechos a la población migrante.

Sánchez también tuvo palabras para El Hierro, una isla que durante las últimas semanas ha soportado una fuerte presión migratoria. El presidente trasladó su «reconocimiento y respeto» al pueblo herreño, al que calificó de «magnífico y solidario».

Sus declaraciones llegan apenas un día después de que Alberto Núñez Feijóo visitara La Restinga y anunciara en Tenerife varias medidas de control fronterizo y lucha contra las mafias dedicadas al tráfico de personas.

La inmigración se convierte así en uno de los asuntos destacados de la campaña electoral en Canarias. Mientras Feijóo ha centrado sus propuestas en el control de las fronteras, los retornos y el refuerzo de los medios policiales, Sánchez ha defendido desde Puerto de la Cruz el reconocimiento de derechos y la contribución de los migrantes a la prosperidad del archipiélago.

Libertad Digital Canarias seguirá solicitando información sobre lo ocurrido. La cobertura de los acontecimientos políticos, especialmente durante una campaña electoral, exige conocer las condiciones en las que los medios pueden desempeñar su trabajo.