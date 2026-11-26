El PSOE de Canarias ha utilizado la jornada del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como plataforma directa de propaganda electoral de cara a los comicios del 29N. A través de su cuenta oficial en Instagram, la formación socialista publicó una secuencia de imágenes en la que mezcla la participación de sus cargos y militantes en las concentraciones, como la celebrada en Lanzarote tras una pancarta con las siglas del partido, con un cartel explícitamente electoral: "Este 29N nos jugamos los derechos de las mujeres. Vota fuerza". El mensaje, acompañado del logotipo del PSOE canario y el texto "alzamos la voz para defender una tierra de mujeres libres, seguras y sin miedo", transforma una fecha concebida para la unidad institucional en un instrumento de captación de voto.

La falacia jurídica de la campaña del miedo

El núcleo argumental elegido por los socialistas canarios descansa sobre una premisa jurídicamente falsa: la idea de que los derechos fundamentales de la mitad de la población dependen de la continuidad de un partido concreto en el poder. En un Estado de derecho regido por la Constitución de 1978, la igualdad ante la ley y la protección frente a cualquier forma de violencia están blindadas por el artículo 14, el Código Penal y el marco normativo europeo, no por la voluntad discrecional de una sigla política.

Agitar el temor a una supuesta pérdida de derechos el 29N responde a una táctica clásica de movilización emocional conocida como la campaña del miedo. Cuando una fuerza política carece de argumentos sólidos basados en resultados verificables de gestión, desplaza el debate desde el terreno racional, empleo, poder adquisitivo, eficacia judicial o calidad de los servicios públicos, hacia el plano existencial. El mensaje implícito busca presentar al adversario político no como una alternativa legítima en democracia, sino como una amenaza directa para la seguridad de las mujeres, intentando así fidelizar el voto mediante la alarma en lugar de la convicción.

Patrimonialización partidista frente a resultados reales

Convertir el 25N en un acto de campaña para el 29N rompe además el consenso básico que debería rodear la protección a las víctimas. Al apropiarse de la causa con consignas de partido ("La fuerza de las mujeres. PSOE") y pedir abiertamente el voto bajo ese paraguas, la formación socialista excluye a los millones de mujeres que, compartiendo el rechazo absoluto a la violencia, no se identifican con su proyecto político.

Esta estrategia resulta aún más contradictoria cuando se contrasta con los incentivos y resultados reales de las políticas públicas impulsadas en los últimos años. La verdadera libertad y seguridad de las mujeres en Canarias, donde el paro femenino y el encarecimiento de la vivienda lastran de forma severa la autonomía personal, no se garantizan con pancartas moradas ni con eslóganes de campaña, sino con un mercado laboral dinámico que permita independencia económica y con una Administración de Justicia dotada de medios eficaces que asegure el cumplimiento íntegro de las penas.

Recurrir al miedo el 25N para arañar papeletas el 29N evidencia el agotamiento del discurso socialista en el Archipiélago. En lugar de explicar qué medidas concretas mejorarán la seguridad jurídica y la prosperidad de las canarias, el PSOE opta por convertir los derechos constitucionales en un rehén electoral.