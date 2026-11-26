El Gobierno de Fernando Clavijo tenía presupuestados 1.147,5 millones de euros para inversiones reales en 2026. Al cierre de septiembre había ejecutado 320,5 millones. Quedaban, por tanto, 827 millones pendientes cuando faltaban tres meses para terminar el año, según los datos que publicó el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) el 23 de noviembre.

Las inversiones reales son la parte del presupuesto con la que la comunidad autónoma financia directamente actuaciones como construir un centro de salud, reformar un instituto o comprar equipos médicos. En septiembre, esta partida representaba ocho de cada cien euros del presupuesto autonómico. Para el conjunto de las cuentas, la ejecución era bastante mayor. De los 14.375 millones presupuestados, Canarias ya había ejecutado 9.211 millones, el 64,1%.

¿Cómo se contabiliza una obra en esas cifras?

Si la comunidad adjudica la reforma de un instituto, el gasto se va anotando a medida que se certifican los trabajos y la Administración reconoce cuánto debe a la empresa. El pago puede llegar después. Por eso, entre los 827 millones pendientes en septiembre puede haber obras ya contratadas e incluso trabajos realizados que aún estaban pendientes de certificar.

La inversión directa creció en 46,6 millones respecto a 2025

Entre enero y septiembre de 2025, Canarias había ejecutado 273,9 millones de los 1.200,5 millones que tenía presupuestados para inversiones reales. Un año después, con 53 millones menos de presupuesto, llevaba ejecutados 46,6 millones más. El gasto en inversión directa creció así un 17% y pasó del 22,8% al 27,9% de la partida.

La mayor parte del aumento del gasto autonómico se concentró en otros capítulos. De los 1.311 millones más que se habían ejecutado respecto a septiembre de 2025, unos 1.125 millones correspondían a personal, compras de bienes y servicios y transferencias corrientes. Esas tres partidas reunieron el 86% del incremento.

En 2025 quedaron 521,6 millones de inversión sin ejecutar

El año pasado, el grueso de la inversión se contabilizó en los últimos tres meses. Entre octubre y diciembre, Canarias sumó 421 millones de euros en inversiones reales, más que en los nueve meses anteriores juntos. El gasto acumulado pasó de los 273,9 millones de septiembre a cerca de 695 millones al cierre del año.

La Cuenta General de 2025, firmada en junio de 2026, recoge el balance definitivo. De los 1.216,6 millones presupuestados para inversiones reales, la comunidad ejecutó 694,9 millones, el 57,1%. Pese al repunte del último trimestre, 521,6 millones de esa partida quedaron sin ejecutar al terminar el ejercicio.