Salamanca Tech, el proyecto tecnológico que ha revolucionado la ciudad y al que Sánchez no ha dado "ni un euro"

La ciudad de Salamanca se encuentra inmersa en un cambio del modelo productivo impulsado pro el Ayuntamiento que en sólo tres años ha demostrado que puede ser una de las bazas para que en un futuro cercano sea un polo de atracción y de creación de empleo. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha contado en qué consiste Salamanca Tech.

"Nosotros tenemos un modelo económico de éxito que es el de servicios", ha explicado García Carbayo. Este modelo centrado en "el turismo, la hostelería y el comercio" es "potente", sin embargo con la llegada de "la pandemia" se demostraron "muchas cosas" y una de ellas es que "de un día para otro cambian las cosas radicalmente y no se puede apostar por un solo sector productivo". Entonces, desde el Ayuntamiento miraron "hacia adentro" y se preguntaron: "¿qué es lo que más y mejor tenemos en Salamanca? Pues la industria del conocimiento, el talento y la investigación".

El alcalde de Salamanca ha dicho que para el desarrollo de Salamanca Tech cuentan con "las dos universidades, la USAL y la Universidad Pontificia, y grandes centros de investigación que son referentes nacional e internacional". Por eso "decidimos apostar por el talento" ya que muchas familias pedían que lo hicieran porque los estudiantes una vez concluida su carrera "se tienen que ir" de la ciudad "a trabajar". "Creo que esta tendencia se está revirtiendo en estos momentos porque en Salamanca realmente existe este talento, existe esta capacidad y hay empresas que si quieren contar con estos jóvenes incluso tienen que instalarse en Salamanca porque este empleado tiene mucha capacidad de negociación", ha explicado García Carbayo.

Crecimiento gracias a Salamanca Tech

Uno de los efectos de este cambio del modelo productivo es el crecimiento tanto económico como de población en una de las zonas de España con mayor tendencia al despoblamiento. "Estamos creciendo en todos los sentidos", ha dicho el alcalde de Salamanca. Sobre el aumento de población cree que "ha cambiado la tendencia" algo que es "una gran noticia".

"Tenemos territorio y ahora también tenemos capital humano muy bien formado y ese capital humano necesitaba oportunidades", ha explicado Carlos García Carbayo que cree que "eso es lo que hemos ofrecido a todos estos jóvenes". "También es muy importante la relación tan estrecha que tenemos con las universidades y que el actual rector, sobre todo el de la Universidad de Salamanca, sea una persona volcada con la innovación y con la transferencia del conocimiento", ha apuntado.

Ha criticado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios no haya "ninguna referencia de la transferencia del conocimiento en la Ley de Universidades" cuando "ese es el gran cambio que necesitaba la Universidad española y que se está produciendo en la Universidad de Salamanca ya desde hace tiempo". "Gracias a esa relación hemos podido converger, hemos podido celebrar acuerdos y hemos podido hacer este proyecto común que llamamos Salamanca Tech".

"Es una forma de nombrar a todo ese trabajo conjunto que se viene haciendo en la ciudad, donde hay muchas empresas pequeñas y medianas todavía", ha indicado el alcalde de Salamanca que ha destacado que su administración "es motor". En este sentido, Carlos García Carbayo ha contado que desde el Ayuntamiento "apostamos decididamente por las empresas de base tecnológica, también por las biosanitarias y también por la logística" con "una red de infraestructuras tecnológicas". "Tenemos un centro de emprendimiento empresarial donde los jóvenes van a hablar de robótica, van a hablar del BlockChain y donde llevamos a miles de escolares que están trabajando haciendo sus pinitos con la programación, el manejo de drones o la impresión en 3D. Hemos creado ahora recientemente una escuela de emprendimiento que ya está obteniendo muy buenos resultados", ha explicado.

El alcalde de Salamanca ha dicho que tienen en la ciudad "un centro de inteligencia de artificial e Internet de las cosas" donde "trabajan casi 100 jóvenes en estos momentos digitalizan las empresas de Castilla y León y donde desarrollan proyectos de inteligencia artificial y de ciberseguridad". "Tenemos un nuevo espacio de innovación digital, vamos a crear una plataforma inmersiva para que los jóvenes puedan participar en ella desde dentro o bien desde fuera, con sus propias empresas y crear gemelos digitales. Es decir, simular cómo puede funcionar una empresa o un bien o servicio en el mercado. Eso ahorra muchos costes a las empresas".

"Nosotros acabamos de construir una incubadora de empresas biosanitaria, precisamente para aprovechar el potencial que tiene Salamanca tradicionalmente en el ámbito sanitario. Y tenemos un hospital nuevo magnífico donde los profesionales son extraordinarios, los equipamientos son de los mejores que hay ahora mismo en Europa y tenemos muchas esperanzas en toda la investigación que se está haciendo en el ámbito sanitario. Nos decidimos precisamente por las Ciencias de la salud" y "en lo que es un conglomerado que va a ser muy importante para la ciudad de Salamanca, que es el nuevo campus agroambiental. Ahí hay una nueva Facultad de Ciencias agrarias y ambientales. El Instituto de recursos Naturales y biología construye su nueva sede. La Diputación también va a cooperar con un edificio para la transferencia de conocimiento y la incubadora nuestra más dirigida hacia las Ciencias de la salud", ha relatado.

Una "ventaja como ciudad"

El alcalde de Salamanca ha explicado que les "dicen los empresarios" que "este talento es muy difícil de conseguir, pero sobre todo de mantener porque hoy día recibe muchísimas ofertas y, por lo tanto, pues tienes que estar muy encima de ellos". En este caso, ha apuntado que tienen "una ventaja como ciudad" porque "Salamanca es una ciudad maravillosa, con una población de 145.000 habitantes, pero con los municipios tan cercanos somos unas 210.000 personas con una gran zona peatonal, una ciudad Patrimonio de la Humanidad que está preciosa".

"Ahora con la Navidad todavía mucho más, porque estamos impulsando mucho el turismo navideño. Nosotros tenemos el mejor escenario del mundo, necesitamos pocas luces, pero bien colocadas en los sitios precisos. Tenemos una ciudad muy segura, con una gran sanidad, nos dicen todos los que nos visitan que está muy limpia y muy cuidada", ha añadido Carlos García Carbayo. Cree que la calidad de vida de Salamanca es "una ventaja competitiva" y que eso "va a traer empleo joven, pero a necesitamos también otras cosas y otras variables. Necesitamos sobre todo apoyo e inversiones y necesitamos mejora de las comunicaciones".

Sin apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez

Carlos García Carbayo ha contado que tienen "el apoyo de la Junta de Castilla y León" porque firmaron "un protocolo" y que "todo esto que he contado yo anteriormente se ha hecho en un tiempo récord, en apenas tres años hemos creado la infraestructura". "Este segundo protocolo que acabamos de firmar son 72 millones de euros y va dirigido ya a dar un paso más que a crear un distrito tecnológico y crear edificios para que puedan instalarse las empresas". "Lógicamente tendrán que pasar años para que veamos surgir esas empresas en este distrito tecnológico, pero como ya tenemos ese ecosistema creado, ya podemos tirar", ha añadido.

Sin embargo, ese apoyo que tienen desde todas las administraciones no lo encuentran desde el Gobierno de Pedro Sánchez que no ha dado "ni un sólo euro". "No tenemos noticias de Pedro Sánchez, salvo las que tristemente reflejan las portadas de los medios de comunicación. Esa es la realidad. Ni un solo euro en el desarrollo tecnológico ni en el logístico", ha dicho García Carbayo. El alcalde de Salamanca ha señalado que por contra sí que han recibido el apoyo de "Alfonso Fernández Mañueco, que es salmantino de pro, y, desde la Junta de Castilla y León, está muy interesado en el desarrollo de este proyecto". "Tuvimos su apoyo y ese apoyo se ha renovado y yo creo que vamos a poder seguir a la misma velocidad gracias al apoyo financiero de la Junta".

Creo que "es triste" que de Pedro Sánchez no haya llegado "ni un euro". Tampoco del ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, del que "tampoco tenemos noticias". "Yo les enviaba a los dos, a Pedro Sánchez y a Óscar Puente, una carta todos los días con cada uno de ellos, recordándole que había temas pendientes en Salamanca, sobre todo la mejora de las comunicaciones ferroviarias" o el "puerto seco".

Con esta petición llenaron la Plaza Mayor de Salamanca con la "reivindicación unánime de los salmantinos" con "una plataforma en la que estábamos todas las administraciones" menos "una": el Gobierno de España. "Nos enviaron a un secretario de Estado y nosotros somos gente bien educada y le agradecimos la visita, pero claro, llegó ahí sin plenos poderes". Sobre "retomar la Vía de la Plata" ha dicho que "el Gobierno, que pudo intentar acelerar esta recuperación dentro de las instituciones europeas, no lo hizo y, por eso, todavía se va a retrasar más, si es que se hace". Dicen desde el Gobierno que va "a hacer un informe de viabilidad", pero "¡si ya lo hicieron los romanos!", ha señalado.

El alcalde cree que hay "un agravante" en el caso de Salamanca que es que "solemos ser la segunda o tercera provincia de España en voto a favor del Partido Popular. Es decir, no rasca bola el Partido Socialista en Salamanca y para Pedro Sánchez en cada elección es un descalabro y eso quizás pueda influir en la falta de apoyo del Gobierno de España a nuestros proyectos".