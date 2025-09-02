Un médico se enfrenta a más de dos años de cárcel por mirar el historial de una compañera

Un médico de familia de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera que estaba de baja. Los hechos ocurrieron el 22 de enero de 2022 en el centro de salud de Valle de Sedano.

Este médico habría accedido al historial de su compañera a través de las aplicaciones informáticas internas de Sacyl, el portal de Salud de la Junta de Castilla y León. En concreto, habría consultado tanto el historial clínico de atención primaria como historial clínico de atención especializada. También supuestamente consultó las pruebas diagnósticas y de laboratorio y los datos personales de su compañera de trabajo que, en esos momentos, se encontraba de baja.

Al no contar con la autorización de su compañera y al no ser uno de sus pacientes está acusado de la comisión de un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos. La Fiscalía solicita para el médico dos años y ocho meses de prisión. Además pide una fianza de 3.000 euros en concepto de daños morales para la doctora afectada y que se inhabilite al doctor para ejercer su profesión.