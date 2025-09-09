Stemia llega a Salamanca para "reforzar el ecosistema tecnológico"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado hoy en el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes+ en la puesta de largo de Stemia, la empresa capitaneada por Juan Manuel Barrionuevo que arranca su actividad en la ciudad con el objetivo de redefinir las profesiones del futuro en la era de la inteligencia artificial (IA). Stemia es un ‘venture intelligence hub’ que combinará jóvenes talentos y agentes de IA para ofrecer soluciones a los retos reales de las empresas de sectores tan diversos como la salud, la energía, las finanzas o la logística.

El primer edil ha agradecido a Barrionuevo que, sin ser salmantino ni tener ningún vínculo con esta tierra, haya apostado por Salamanca para ejecutar un proyecto de esta magnitud, lo que indica que ha visto el ecosistema propicio para dar este paso. "Al mismo tiempo lanza un mensaje claro que vengo señalando desde que comenzamos a hablar de Salamanca Tech. En esta ciudad ya no nos tenemos que frotar los ojos para creernos que lo que está sucediendo no es una utopía o un sueño. Es una realidad palpable y cuantificable, y esta mañana lo estamos viviendo aquí", ha señalado Carbayo.

Según la Fundación Cotec, desde 2019 el empleo tecnológico ha crecido un 24% en Salamanca con 537 nuevos puestos solo en I+D. El pasado año, el 4,1% del empleo ya era tecnológico, lo que equivale a 2.703 personas afiliadas. Pero hay un dato que llama especialmente la atención: el sector de I+D concentra más de la mitad de ese empleo (1.387 afiliados). Asimismo, Salamanca es la provincia que más incrementó la intensidad tecnológica de su mercado laboral entre 2013 y 2024 de toda España.

García Carbayo ha señalado que "es todo un honor" que en el Espacio de Innovación Tecnológica Tormes+ se empiece a gestar un proyecto de este calado que viene a reforzar ese ecosistema tecnológico que crece año a año con empresas que, en algunos casos, son referencia internacional. "Un ecosistema que se vale del enorme talento que se forma en nuestras universidades", ha recalcado el alcalde.

Por su parte, el CEO de Stemia, Juan Manuel Barrionuevo, que es al mismo tiempo presidente ejecutivo de la corporación tecnológico-financiera Copernion, ha señalado que el objetivo de la empresa no es entrenar a jóvenes para usar la IA, sino "entrenar a la IA para trabajar con humanos". Stemia ha creado una veintena de puestos de trabajo en su arranque pero, tal y como ha asegurado Barrionuevo, el objetivo es generar "250 empleos en Salamanca en los próximos cinco años".

El CEO de Stemia ha destacado que la compañía "tiene una estructura sólida: inversores como Copernion, acuerdos con grandes tecnológicas y un modelo de ingresos basado en productividad real y propiedad intelectual." Además, ya proyecta su expansión a otras regiones.