La Universidad de Salamanca cancela a una experta israelí para 'evitar cualquier incidente'

La actualidad internacional y las presiones contra Israel también tienen su repercusión en Salamanca. Las Facultades de Derecho y Psicología han decidido suspender las charlas que iba a impartir la doctora israelí Galit Nahari los días 17 Y 18 para evitar cualquier incidente que ponga en peligro la convivencia en ambos centros.

Los decanos Psicología y Derecho han emitido un comunicado en el que condenan la crisis humanitaria en territorios palestinos aunque no consideran aceptable el señalamiento de una investigadora por el mero hecho de su nacionalidad. Señalan que la doctora Galit Nahari es una experta reconocida internacionalmente en la detección de mentiras durante la entrevista policial.

Sus trabajos son utilizados por investigadores y policías de todo el mundo y este es el interés académico y científico de los eventos programados. Lo decanos insisten en que hay que tener presente que la Universidad es un espacio de libre debate intelectual y de concordia y respeto entre personas.

Juan José García Meilán, decano de la Facultad de Psicología y María Ángeles Guervós Maíllo, decana de la Facultad de Derecho, subrayan que "hay que tener presente que la universidad es un espacio de libre debate intelectual y de concordia y respeto entre personas"