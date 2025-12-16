Multan a dos vecinos por borrar un 'Gora ETA' en Miranda de Ebro

Les ha salido caro a dos vecinos de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro borrar una pintada en un mural dedicado a la limpieza de su río con el lema "Gora ETA": 1.400 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, a pocos días de la celebración de la tradicional Bajada del Ebro, una cita popular que el pasado verano celebró su edición número 42. Según cuenta El Correo, con el objetivo de evitar que el mensaje proetarra se viera durante la fiesta, dos integrantes de la Coordinadora Bajada del Ebro decidieron eliminarlo y restaurar el mural.

Durante la limpieza de la pintada, dos patrullas de la Policía Local con un total de nueve agentes se personaron en el lugar donde abrieron un expediente sancionador y el Ayuntamiento gobernado por el PSOE y Podemos abrió un expediente sancionador. El procedimiento culminó con una sanción económica que en un principio ascendía a 1.400 euros, aunque finalmente quedó en 750 porque los dos vecinos se acogieron a la rebaja por pronto pago, aunque se han preparado ya iniciativas solidarias para recaudar el importe de la multa.

Desde la Coordinadora reconocen que no solicitaron autorización previa al Consistorio, pero cuestionan que se considere una infracción grave una actuación encaminada a borrar un mensaje de apología de ETA. Aseguran que trasladaron al equipo de Gobierno municipal que su actuación respondía únicamente a la voluntad de impedir que una pintada proetarra fuera visible durante la Bajada del Ebro. Pese a ello, la sanción no fue retirada.