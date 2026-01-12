Salamanca presenta el centro Ciudad del Talento, un nuevo espacio para jóvenes, emprendedores e investigadores

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes el proyecto del nuevo espacio tecnológico e innovador con el que contará la ciudad. El centro Ciudad del Talento se ubicará en el edificio del antiguo albergue Lazarillo de Tormes del barrio de Chamberí para ponerse al servicio de los jóvenes, los emprendedores y los investigadores. Esta infraestructura se sumará a las ya existentes, como son el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Internet de las Cosas e IA y la incubadora de empresas biosanitarias ABIOINNOVA. Todo ello unido por Salamanca Tech, la identidad común que está posicionando a la capital como una ciudad ligada a la innovación, la tecnología, la investigación, la logística y el talento.

Según ha señalado el primer edil, el futuro centro Ciudad del Talento será "un punto de referencia para la creación de empresas, la atracción de talento y la generación de oportunidades de empleo y riqueza para Salamanca". De esta forma se ahondará en la apuesta estratégica que tiene la ciudad vinculada a la diversificación de la economía apostando por un modelo complementario basado en la innovación.

En las diferentes estancias del edificio, que tiene una superficie de 1.483 metros cuadrados, se ofrecerán recursos, asesoramiento especializado y espacios colaborativos para conectar personas, ideas y proyectos. Un entorno diseñado para fomentar la creación, la innovación y el emprendimiento, abierto a estudiantes, profesionales, empresas, nómadas digitales y ciudadanía en general.

Tal y como ha recalcado Carlos García Carbayo, el centro Ciudad del Talento nace con tres objetivos claros: "impulsar el talento local y al mismo tiempo atraerlo de otros puntos de España y del mundo. Fomentar la innovación y el emprendimiento. Y conectar empresas, instituciones y ciudadanía".

Espacios y servicios del centro Ciudad del Talento

Los estudiantes y los jóvenes talentos tendrán a su disposición una tecnoteca, un espacio que combinará tecnología, formación y creación. Ofrecerá recursos digitales, préstamo de material tecnológico, talleres y mentoría para jóvenes talentos. Aquí, los estudiantes podrán aprender los últimos avances tecnológicos a la vez que desarrollen sus ideas en prototipos. Un entorno que estimulará la curiosidad y el pensamiento creativo, con acceso a herramientas reales para experimentar, innovar y crecer.

Para los emprendedores se habilitará un espacio de ‘coworking’. Un entorno colaborativo para probar prototipos, recibir el correspondiente retorno y preparar el lanzamiento de productos y servicios. Podrán trabajar en comunidad, compartir ideas y recibir apoyo técnico y estratégico. Será un auténtico laboratorio donde las ideas se conviertan en soluciones reales.

Las empresas y profesionales de diferentes sectores contarán con un espacio para networking empresarial, incubación, aceleración y transferencia tecnológica. Esta zona incluirá áreas para reuniones, presentaciones, foros sectoriales y colaboraciones estratégicas. Un espacio pensado para empresas consolidadas, PYMES y profesionales que busquen innovar, crecer y conectarse con el talento y las nuevas tecnologías. Será el puente entre el mundo empresarial y el ecosistema tecnológico.

Una de las apuestas más ambiciosas del Centro Ciudad del Talento será el espacio de coworking flexible con servicios adaptados a profesionales en movimiento, lo que se conoce popularmente como nómadas digitales. Este espacio ofrecerá conectividad, asesoría local y se le facilitará el asentamiento a las ‘startups’ extranjeras. Salamanca se abre al mundo con este espacio pensado para atraer talento global. De esta forma, los nómadas digitales podrán trabajar, colaborar y vivir en la ciudad desarrollando sus proyectos.

El centro Ciudad del Talento será además el epicentro del proyecto piloto TRUST, desde donde se controlará el engranaje tecnológico para hacerlo realidad. Esta iniciativa buscará modernizar y agilizar los servicios de atención a la dependencia mediante la digitalización y automatización de tareas y la implementación de tecnología avanzada en los servicios de apoyo integral a los cuidadores.

Y finalmente para todos los vecinos de Salamanca, el centro ofrecerá un espacio de conexión, que incluirá un ‘showroom’ interactivo con experiencias tecnológicas y actividades para todos los públicos, salón de actos para eventos, charlas y exposiciones. Este espacio llamado ConectaTech une la innovación con la ciudadanía. Será el lugar donde se celebrarán encuentros, se presentarán ideas y se vivirá la tecnología de forma accesible y participativa.

El presupuesto para la creación del centro Ciudad del Talento es de 3,7 millones de euros, con un plazo de ejecución de un año.