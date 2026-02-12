La Junta solicitará al Gobierno la declaración de zona afectada por emergencia en Castilla y León tras las borrascas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha acordado solicitar al Gobierno de España la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de Protección Civil para todas las provincias de la Comunidad que han sufrido las consecuencias de los recientes episodios de borrascas de alto impacto.

Durante este periodo, Castilla y León se ha visto afectada por fenómenos meteorológicos adversos que han incluido descensos térmicos significativos, nevadas, lluvias intensas y fuertes rachas de viento, provocando una alteración sustancial de la normalidad en numerosas zonas del territorio.

Daños registrados

Las condiciones meteorológicas han ocasionado daños relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales. En las zonas afectadas se han registrado afecciones en viviendas y enseres, explotaciones y producciones agrícolas, ganaderas y forestales, pequeñas empresas, infraestructuras municipales y redes viarias, además de impactos medioambientales.

Ante esta situación, la Junta ha mantenido activadas distintas situaciones operativas de los planes autonómicos de protección civil, especialmente el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños materiales. Las corporaciones locales, además, han tenido que acometer actuaciones urgentes e inaplazables para hacer frente a la emergencia, lo que hace necesaria su compensación económica.

Marco legal

El Ejecutivo autonómico considera que la sucesión de borrascas encaja en los supuestos de catástrofe previstos en la legislación estatal de protección civil, al haberse producido una alteración significativa del funcionamiento ordinario de la Comunidad y daños cuya atención puede superar los medios disponibles de la propia Administración autonómica.

Por este motivo, la Junta ha solicitado al Gobierno de España la adopción de las medidas extraordinarias previstas para facilitar la recuperación económica y social de las zonas afectadas y la compensación de los daños ocasionados por las borrascas registradas entre los días 7 y 12 de febrero de 2024.

Sector agrario

Paralelamente, el Consejo de Gobierno ha declarado excepcional la campaña agrícola 2023-2024 debido al impacto acumulado de los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembre. Esta declaración constituye un primer paso para la adopción de medidas específicas de apoyo al sector agrario.

Las lluvias continuadas han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo, como la saturación del suelo, la imposibilidad de acceso de la maquinaria a las parcelas y dificultades para la realización de siembras, abonados y tratamientos. A ello se suma un mayor riesgo de compactación del terreno y un incremento de problemas como la asfixia radicular, con el consiguiente perjuicio para la producción.

En este contexto, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la concurrencia de un fenómeno meteorológico grave que haya afectado seriamente a las explotaciones, conforme a la normativa europea, lo que permitirá aplicar medidas excepcionales, entre ellas posibles flexibilizaciones en el cumplimiento de determinados requisitos de la Política Agraria Común.