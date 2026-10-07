El Parlamento catalán reclama el control integral de los aeropuertos

El Parlamento de Cataluña ha instado al Gobierno autonómico a negociar con el Gobierno de España el traspaso integral del sistema aeroportuario catalán a la Generalidad, en una votación que ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el PSC-Units, que se ha abstenido, y el Partido Popular y Vox, que han votado en contra.

La iniciativa forma parte de una moción que ha presentado Junts y que se ha aprobado este miércoles en el pleno de la Cámara catalana. El Parlamento ya había respaldado esta reivindicación en una resolución aprobada el pasado 16 de julio. El texto aprobado reclama al Gobierno de Cataluña que negocie con el Ejecutivo central el traspaso integral de las competencias sobre el sistema aeroportuario catalán.

La moción de Junts incluye además otras reclamaciones relacionadas con las infraestructuras aeroportuarias de Cataluña y con la planificación de las inversiones previstas en los distintos aeropuertos. Otro de los puntos aprobados insta a la Generalidad a reclamar que se realicen las gestiones necesarias para replantear el Plan Director Aeroportuario. El objetivo es que este documento incluya la inversión correspondiente a la futura terminal satélite del Aeropuerto de Barcelona. En este punto, el PSC se ha abstenido, mientras que Vox, Comuns y CUP han votado en contra. La terminal satélite forma parte de las actuaciones vinculadas al desarrollo de las instalaciones aeroportuarias de Barcelona. La iniciativa aprobada por el Parlamento catalán reclama que su inversión quede incorporada al correspondiente plan director.

También ha aprobado reclamar al Gobierno la publicación "urgente" de las cuentas de resultados desglosadas de todos y cada uno de los aeropuertos de la red de Aena. La petición plantea que esta información se publique con carácter retroactivo y que, a partir de entonces, exista el compromiso de hacerlo anualmente.

La iniciativa busca disponer de información diferenciada sobre los resultados de cada uno de los aeropuertos integrados en la red de Aena. La resolución también reclama acelerar la ejecución de las inversiones previstas en las estaciones de alta velocidad ferroviaria de los aeropuertos de Gerona y Reus, en Tarragona. Junto a estas actuaciones, el Parlamento catalán ha aprobado reclamar que se aceleren las intervenciones relacionadas con la infraestructura ferroviaria de alta velocidad.