Así será la proclamación del nuevo gran duque de Luxemburgo, Guillermo: tres días de celebraciones y banquete de gala

La frase "El rey ha muerto, viva el rey" es cada vez más inusual en las monarquías reinantes. Salvo en el caso del Reino Unido, donde el rey Carlos sucedió a su madre Isabel II cuando falleció en septiembre de 2022, en el resto de monarquías europeas se han producido abdicaciones de los jefes de Estado para dar paso a las nuevas generaciones. En los últimos años, han sido un total de cinco las monarquías donde los reyes han abdicado: el 30 de abril de 2013 la reina Beatriz de los Países Bajos abdicó en su hijo Guillermo Alejandro; el 21 de julio de 2013, Alberto II de los belgas en su hijo, Felipe; el 18 de junio de 2014, en el Palacio Real de Madrid, tuvo lugar la sanción y promulgación de la Ley por la que se hacía efectiva la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo Felipe, Príncipe de Asturias; el 14 de enero de 2024 la reina Margarita II de Dinamarca abdicó, algo que no sucedía en el país desde 1523, en su hijo Federico, y finalmente, el 3 de octubre de 2025 cuando el Gran Duque Enrique de Luxemburgo cederá el testigo a su hijo, Guillermo, en una ceremonia denominada "Trounwiessel".

El Gran Duque nombrando a Guillermo como lugarteniente-representante el 8 de octubre de 2024

En Luxemburgo la abdicación es habitual, ya que el Gran Duque Juan, abuelo de Guillermo, abdicó el 7 de octubre de 2000 en favor de su hijo Enrique. Veinticinco años después, Enrique repite el patrón de su padre y abdicará. Un camino que se inició el 8 de octubre de 2024, cuando Guillermo fue nombrado como lugarteniente-representante, asumiendo muchas funciones institucionales. Fue durante el discurso de Navidad de 2024, cuando el Gran Duque Enrique anunció que, tras 25 años en el trono, había llegado el momento de la "jubilación" y desveló cuándo tendría lugar: "Para la mayor parte de mi generación, ha llegado el momento de jubilarse. Es un proceso natural que tiene su razón de ser. Hoy, nos complace informarles que el Príncipe Guillaume y la Princesa Stéphanie nos sucederán el 3 de octubre de 2025. Sé que harán todo lo posible para contribuir al bienestar de nuestro país".

Así serán los actos del acceso al trono de Guillermo

Luxemburgo, donde viven unos 680.000 habitantes y cuyo soberano se estimó que en 2019 tenía una fortuna de 4.000 millones de euros, ha preparado una serie de actos y festejos, donde la solemnidad institucional se unirá a la celebración popular.

El primer acto será el viernes 3 de octubre, con la ceremonia de abdicación del Gran Duque Enrique en el Palacio Gran Ducal. A las 11:00, en la Cámara de Diputados, tendrá lugar la ceremonia de juramento del Príncipe Guillermo en la que se convertirá en el nuevo Jefe de Estado de Luxemburgo. Tras el juramento, Guillermo aparecerá con su familia en el balcón del Palacio Gran Ducal junto a la nueva Gran Duquesa, Estefanía y sus dos hijos, Charles, de cinco años, y François, de dos. Curiosamente, el Príncipe Charles se convierte, a sus cinco años, en el heredero al trono más joven del mundo. Como curiosidad, el heredero de mayor edad, es el Príncipe Alois de Liechtenstein, con 58 años.

Guillermo y Estefanía posan en la felicitación de Navidad de 2024

Posteriormente, y después de saludar desde el Ayuntamiento de Luxemburgo y de una recepción ofrecida por los miembros del Gobierno en el Circle Cité, tendrá lugar el banquete de gala. Como es tradición, acuden únicamente las casas reales del Benelux, por lo que ya han confirmado su asistencia los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos, que acudirán con Amalia, Princesa de Orange. También los reyes Felipe y Matilde de los belgas acompañados de la Princesa Elisabeth, Duquesa de Brabante. Asimismo han confirmado su presencia en la cena de gala, el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y su esposa; el presidente de la República Francesa Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron; la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El sábado 4 de octubre, será el día en que el nuevo Gran Duque hará un recorrido por el país para conocer a sus ciudadanos con varias actividades de diferentes colectivos. El día acabará en la capital, con una visita al Puente de la Gran Duquesa Carlota, donde habrá música, baile, un show de drones y un concierto. Finalmente, el domingo 5 de octubre por la mañana tendrá lugar un Te Deum en la Catedral de Notre-Dame, presidido por el cardenal Jean-Claude Hollerich.

Así son los futuros Grandes Duques

Guillermo, nació el 11 de noviembre de 1981 y es el hijo mayor de los Grandes Duques Enrique y María Teresa. Es Licenciado en Letras y Ciencias Políticas por la Universidad de Angers (Francia) en 2009. Habla con fluidez luxemburgués, francés, alemán, español e inglés, toca el piano y le encanta el fútbol. Por su parte, Estefanía, nació en Bélgica el 18 de febrero de 1984. Es la hija menor de los ocho hijos del Conde Felipe de Lannoy y de Alix della Faille de Leverghem. Es Licenciada en Filología Germánica por la Universidad Católica de Lovaina, y especializada en la influencia del romanticismo alemán en el ruso por la Universidad de Humboldt de Berlín. Habla francés, inglés, alemán, ruso y luxemburgués.

Se conocieron en 2004 y se casaron el 20 de octubre de 2012, en la Catedral de Notre Dame de Luxemburgo y la novia deslumbró con un modelo de Elie Saab. La novia rompió la tradición y en vez de usar una tiara de la Familia Gran Ducal, lució una tiara de la familia de Lannoy del s. XIX, de diseño floral, con 300 diamantes y una gran gema en forma de pera en la parte superior. Una ceremonia en la que se tuvo un especial recuerdo para la madre de la novia, fallecida seis meses antes.