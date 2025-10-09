La muerte de Susan Kendall, hija de Paul Newman, que se ha conocido dos meses después

Cuando se han cumplido dieciséis años del fallecimiento de Paul Newman, el 26 de septiembre de 2008, a causa de un cáncer pulmonar, ha muerto una de sus hijas, Susan, la tercera y última que el gran actor tuvo con su primera mujer. Tenía setenta y dos años, padecía una enfermedad crónica. Lo extraño es que ha sido dos meses después de su óbito, acaecido el pasado 6 de agosto, cuando su familia lo ha comunicado a la prensa.

Paul Newman conoció a la madre de la reciente difunta, la actriz Jackie Witte cuando trabajaban juntos en una modesta obra de teatro. Eran tiempos difíciles para el que más tarde sería uno de los más grandes galanes del cine mundial. Se enamoraron y, tras un breve noviazgo, aunque apenas tenían dinero para vivir al día no vacilaron en casarse en la primavera de 1949. Las penurias crecieron para la pareja que hubo de cambiar de casa varias veces acuciada por los caseros, reclamándoles las mensualidades de alquiler.

Paul y Jacqueline tenían esperanzas de cambiar su aciaga suerte, con pocas oportunidades laborales y naturalmente escasos ingresos económicos. Tuvieron tres hijos, que les alegraban la vida pese a sus desgracias pecuniarias. Pero conforme pasaba el tiempo Paul Newman se declaraba impotente para resolver esos problemas en el hogar. Y como las discusiones de la pareja eran continuas llegaron al acuerdo de divorciarse. Fue en 1958, el mismo año que Paul Newman recobró la ilusión al conocer a Joanne Woodward y casarse con ella.

De aquella descendencia de su primer matrimonio, el primogénito, Scott, se fue de este mundo con solo veintiocho años, a consecuencia de una sobredosis. Era un muchacho al que su apellido le pesaba como una losa, no conseguía triunfar en la vida, se dio a la bebida, al consumo de cocaína y acabó así de mala manera, ocasionando a los suyos un doloroso golpe del que tardaron mucho en recuperarse. Sus dos hermanas eran, por un lado, Stephan, nacida en 1951, que no tuvo ninguna actividad artística. La tercera y benjamina, Susan, sí que quiso continuar la profesión de sus progenitores. Debutó en la pantalla el año 1977 con "El castañazo", gracias a ser recomendada por su padre, Paul Newman, que era el protagonista. Un año más tarde intervino en "Locos por ellos", donde era una fan de Los Beatles empeñada en acercarse a ellos en un programa de Ed Sullivan. Su último papel fue en "Un día de boda". Dejó sus apariciones ante las cámaras para trabajar detrás de ellas, dirigiendo documentales. También un largometraje, del que era productora, "La caja oscura", dirigida por su progenitor, en 1978.

Susan Kendall Newman, cuando sus padres se divorciaron, tenía corta edad, por lo que Paul resolvió llevársela a su nuevo hogar donde Joanne Woodward, su segunda esposa, la acogió como hija propia y ella se llevó bien después con sus tres hermanas de esa unión.

Susan ha estado relacionada con el cine en sus últimos años, en su faceta de documentalista y asimismo entregada a causas sociales y en particular presidiendo la Fundación Scott Newman, fundada por su padre, dedicada a la protección de drogadictos, como lo fue su desgraciado hermano.