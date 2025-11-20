Isa Pantoja responde con dureza a Kiko Rivera: "Él es así y para mí no va a cambiar"

Tras su ruptura matrimonial con Irene Rosales, Kiko Rivera regresó a la TV para hablar no solo sobre su situación personal tras la separación de su mujer, sino también para abordar otras cuestiones familiares, entre ellas, el controvertido "episodio de la manguera" por la que Isa Pantoja fue obligada por su hermano a quitarse la ropa y empezó a regarla con una manguera.

Un episodio que contó la propia Isa en el mismo plató de TV, y que Kiko recordó: "No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible. No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo", añadió Rivera. "No le quité la ropa, pero sí le di con la manguera. Fue un episodio horrible y nadie hacía nada. Yo ahí tendría como 29 años. Estaba en plena época chunguísima. Cuando escucho a mi hermana decir: 'Este no es mi hermano'. Evidentemente, no lo era", afirmó. "Si hay algo que me duele en este momento de mi vida, es no llevarme bien con mi hermana. Sé que tengo mi parte de culpa y lo asumo. Yo desde que he hecho la entrevista de la semana pasada, yo he hecho lo que tenía que hacer… Yo quiero sentarme con ella y pedirle perdón a la cara de todos los episodios que le ha tocado vivir por mi culpa. Lo que yo vaya a hacer con mi hermana a partir de ahora, por mi parte, se hará de manera privada", concluyó Kiko.

Ahora es el turno de Isa Pantoja, que va a responder a su hermano desde '¡De Viernes!' donde tendrá que decidir si acepta o no las disculpas de su hermano.

Isa Pantoja habla sin tapujos y responde a Kiko Rivera desde el plató de ¡De viernes!: a las 22:00h, el viernes en Telecinco #DeViernes 💥🗣 https://t.co/E6Hn3mWJK5 — De Viernes (@deviernestv) November 20, 2025

De momento, tenemos un pequeño adelanto: "Él es así y para mí no va a cambiar. Pero bueno, está bien que reconozca las cosas que ha hecho mal. Él ha hecho las cosas porque le ha salido, nadie le ha puesto una pistola en la cabeza", ha comentado. "Me ha escrito días después de hacer la entrevista grabada. Creo que tiene esa herida abierta porque ahora no tiene el respaldo de Irene. Ahora cuando llega a casa no tiene a nadie esperando salvo cuando están sus hijos. Estar solo te hace replantearte muchas cosas". A continuación le lanzan la pregunta: "¿Has tomado una decisión sobre lo que vas a hacer a partir de ahora?". Ella responde con un contundente: "Sí". De momento, toca esperar para saber su respuesta