Isa Pantoja da un portazo a Kiko Rivera: la rotunda respuesta a su perdón público

El esperado gesto de acercamiento por parte de Kiko Rivera hacia su hermana, Isa Pantoja, ha chocado de lleno con la firmeza de esta. A pesar de que el DJ utilizara su reciente aparición en el programa '¡De Viernes!' para entonar el mea culpa y pedir disculpas por el daño infligido, la respuesta de Isa ha sido tajante: no hay lugar para la reconciliación.

El pasado viernes, 7 de noviembre, Kiko Rivera se sinceró ante Santi Acosta, no solo abordando la ruptura con Irene Rosales, sino también la fractura familiar. Mientras que su postura respecto a su madre, Isabel Pantoja, se mantuvo distante, el DJ tuvo palabras de arrepentimiento para su hermana. "Sigue siendo mi niña pequeña. Me gustaría pedirle disculpas por todo el dolor y daño que le he podido causar", declaró Rivera, haciendo mención a episodios polémicos del pasado.

La respuesta de Isa Pantoja no se ha hecho esperar, y ha sido revelada por la periodista Leticia Requejo en 'El tiempo justo'. Contrario a lo que algunos esperaban, el perdón televisivo no ha logrado mover la postura de la joven, quien ahora goza de una estabilidad personal tras su matrimonio con Asraf Beno.

Según Requejo, la entrevista de Kiko Rivera "no cambia absolutamente nada" para su hermana. La joven no está "en disposición de un acercamiento o una reconciliación". El problema no radica en la sinceridad del gesto, sino en su forma y tiempo: "Le parece muy bien esa sinceridad pública de Kiko, pero ha echado en falta, a lo largo de todos estos años, tener esta conversación de forma privada con las mismas explicaciones," explicó la periodista, añadiendo que, para Isa, el perdón en estos términos "ahora mismo no sirve de nada".

¿Un perdón sincero?

Las declaraciones de Kiko Rivera generaron un intenso debate en torno a la posible reacción de Isa. Inicialmente, la colaboradora Alexia Rivas, amiga de Isa, se mostró convencida de que el perdón de su hermano sería un catalizador.

"Veo a un Kiko Rivera mucho más sensato, sincero, valiente, tranquilo y, sobre todo, me gusta lo que ha hecho con su hermana. Para su hermana, cuando vea esto, va a ser un alivio y un decir, jolín, gracias, porque había gente que no la creía", afirmó Alexia Rivas. Incluso fue más allá, asegurando conocer el sentimiento de Isa: "Isa quiere mucho a su hermano, y creo que es a la primera persona a la que perdonaría. Isa no es rencorosa... a Kiko le perdonaría".

No obstante, otras voces, como la de Carmen Borrego en 'Vamos a ver', pidieron cautela, priorizando la paz de Isa. Borrego recordó el sufrimiento de la joven y su actual estabilidad: "Isa ha sufrido mucho y creo que la entrada de su hermano puede traerle alegría, pero que tenga cuidado. Que tenga cuidado porque tiene la vida muy organizada." Pese a todo, Borrego concedió un voto de confianza a la buena fe del DJ: "A lo mejor sí lo siente, démosle el beneficio de la duda. Desde la distancia se ha dado cuenta de que podría querer a su hermana."

El único punto en común: la distancia con su madre

Curiosamente, el dolor ha unido a los hermanos en un frente común: el distanciamiento con su madre, Isabel Pantoja. En su entrevista, Kiko Rivera expresó un profundo dolor no solo por la falta de preocupación de la tonadillera por él, sino también por la ausencia de contacto con sus nietos. El DJ afirmó que ahora no tiene "ganas ni fuerza" para una reconciliación.

Alexia Rivas corroboró que el dolor de Isa respecto a su madre es aún más profundo, ya que "se ha visto más abandonada" por ella que por su hermano, lo que refuerza su decisión de mantener también las distancias con Isabel Pantoja para evitar futuros daños emocionales.

En este complejo panorama familiar, Isa Pantoja elige proteger su estabilidad, demostrando que un perdón público no es suficiente para deshacer los años de dolor y las oportunidades perdidas de una conversación privada y sincera.