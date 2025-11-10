Kiko Rivera presume de haber aprendido a perdonar, pero no a pedir perdón

Kiko Rivera volvió a "De viernes" después de varios años de silencio (o veto), mostrando una serie de arrepentimientos, pero sin asumir las consecuencias. ¿Con qué Kiko nos quedamos, con el que decía que Irene era su salvación y el amor de su vida, o con el Kiko que dice ahora que Irene era como una compañera de piso?

En su intervención, aseguró que fue él quien decidió romper y que hay una parte de él que se siente un poco culpable. "He visto cómo mi matrimonio se ha ido apagando; parecíamos compañeros de piso. Pero, al final, cuando uno lleva tantos años, se convierte en una costumbre, piensas en las niñas y no te atreves a tomar una decisión".

Irene Rosales, que no sale nada bien parada en esta entrevista, reacciona a la entrevista publicando fotos con Guillermo en Instagram. Y es que Kiko reconoció haberse sentido "molesto" al enterarse, pero desea "lo mejor" a la madre de sus hijas.

Como era de esperar, tampoco salen bien parados ni Isabel Pantoja ni su tío Agustín, y Kiko llega a afirmar que "ninguno de mis hijos se acuerda de su abuela" y que su madre le hizo sentir que sus problemas eran insignificantes.

Con sus declaraciones dio la sensación de que Kiko quiere reconciliarse con su hermana Isa Pi, a quien pidió perdón públicamente por el dolor que le causó con el famoso y traumático "episodio de la manguera" en Cantora. Reconoció que le ha hecho daño, y escuda su actitud en que iba "muy pasado". Aunque mantienen la distancia, deslizó que la echa de menos y que, a pesar de sus problemas, la defiende de cualquier ataque externo. También contó que le gustaría volver a reconciliarse con su hermana y que le gustaría volver a ser una familia.

Juan Carlos I celebra la repercusión de sus memorias en Sanxenxo, donde ha estado acompañado de Alfonso y María Zurita y su hijo Carlos, de siete años. Ha estado en la casa de Pedro Campos, donde se aloja cada vez que regresa a España. El domingo voló rumbo a Abu Dabi, aunque regresará a España el 21 de noviembre porque el 22 ha confirmado su asistencia al almuerzo familiar privado en El Pardo.