No cabe duda de que las pestañas son un factor clave en tu mirada, porque son las que permiten que tengas una mirada mucho más llamativa y expresiva. Y actualmente existen excelentes productos para lograr tener unas pestañas mucho más largas, más concretamente los sérum crece pestañas como el Sérum crece pestañas NYK1 LashForce , que harán que puedas conseguir unas pestañas más pobladas y largas.

¿Cuáles son los mejores sérums crece pestañas del mercado?

Encontrar un sérum crece pestañas de buena calidad no siempre será tan sencillo como puede parecer, porque no todos te ofrecerán el efecto deseado. Es por ello que, hoy hemos seleccionado únicamente los 8 mejores modelos que podrás encontrar en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Sérum crece pestañas NYK1 LashForce

Sérum crece pestañas NYK1 LashForce

Sin duda este es uno de los mejores sérums crece pestañas que nos encontramos en el mercado, con una fórmula que ha sido galardonada por sus resultados. Se puede aplicar en cejas y pestañas, y se pueden ver unos resultados realmente sorprendentes entre 6 y 8 semanas de uso. Permite tener un crecimiento muy rápido y sorprendente de las pestañas y de las cejas. Te ofrecerá un crecimiento de tus pestañas hasta 3 veces más largas.

Gracias a su fórmula, se estimulará el flujo sanguíneo mientras que limpia los folículos de cualquier tipo de obstrucciones. Se recomienda el uso por la mañana y por la noche para que se pueda conseguir un resultado completamente óptimo al utilizarlo. Se debe aplicar directamente en las raíces y sus efectos duran más de 3 meses. La aplicación no lleva más de 10 segundos, y es imprescindible asegurarse de que no quede goteando, para que se puedan repoblar las pestañas fácilmente.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "con un poco de constancia en poco tiempo se comienzan a ver los resultados, es un producto genial". Por otra parte, destacan que "en verdad crece las pestañas, salen muchas pestañas nuevas y se alargan espectacularmente, en las cejas también sirve, pero va más despacio". Este es un producto que funciona a largo plazo, y dependerá de la constancia que tengas los resultados que puedes conseguir.

Ver precio

2. Sérum crece pestañas KAAY Lash Advanced Sérum

Sérum crece pestañas KAAY Lash Advanced Sérum

Esta es una opción bastante interesante, que te ofrece resultados de una forma muy rápida y bastante efectiva. Normalmente se pueden tener resultados en tan solo dos semanas, haciendo que las pestañas estén un 46% más largas, densas y fuertes. Los mayores efectos los podrás notar después de pasados los 28 días, cuando su eficacia subirá hasta el 69,39%, y después de pasados 42 días se tendrá una eficacia de hasta el 73%.

Ofrecen una composición con principios activos que trabajan sobre tus pestañas de forma natural, evitando que tengas pestañas frágiles y cortas. Su fórmula ha sido testada dermatológicamente, para garantizar que tendrá una gran calidad. Está completamente libre de conservantes, parabenos, sustancias aromáticas y silicona, lo que hace que sea una fórmula muy segura. Es imprescindible aplicarla únicamente en las raíces de la pestaña, y evitar que el producto entre al ojo, si se tienen lentillas lo mejor es quitarlas antes de la aplicación del producto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona bastante bien, potencia las pestañas y cejas más largas, densas y voluminosas y es muy cómodo de utilizar". También destacan que "después de poco menos de un mes ya se ven bastantes resultados y se empieza a ver un cambio en el volumen". Este es un producto de muy buena calidad, hidrata bastante las pestañas y no se caen las pestañas porque las hace más fuertes.

Ver precio

3. Sérum crece pestañas Hogdseirrs Growth

Sérum crece pestañas Hogdseirrs Growth

Se trata de un sérum que alarga y fortalece tanto tus pestañas como tus cejas, logrando de esta forma una mirada seductora y muy natural. Cuenta con una fórmula avanzada, que permite tener un impulso fantástico para las pestañas delgadas, escasas y quebradizas, lo que te permitirá conseguir una gran practicidad. Su composición con aminoácidos como la L-isoleucina, estimulan la circulación en los vasos sanguíneos alrededor de los folículos.

Este es un modelo perfecto para rellenar las cejas irregulares, y las líneas de las pestañas se verán simplemente exuberantes y saludables. Gracias al ácido aspártico se reforzará la estructura del cabello para que sea más fuerte y voluminoso. Su fórmula es suave, al mismo tiempo que es rica en nutrientes para brindar a tus pestañas muchos beneficios interesantes. Es muy fácil de aplicar, simplemente desde la esquina interna del ojo hacia la esquina externa, con una capa delgada en la raíz de tus pestañas.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "los resultados se comienzan a notar muy rápido, desde las 2 semanas de uso ya se pueden apreciar mejoras en las pestañas". Además, afirman que "es muy bueno para el crecimiento de las pestañas y su aplicador hace que sea muy fácil de utilizar".

Ver precio

4. Sérum crece pestañas KIKILASH Infinity

Sérum crece pestañas KIKILASH Infinity

Esta es una muy buena opción para alargar tus pestañas, puesto que con el uso diario verás los resultados que esperas. Cuenta con una combinación de agentes activos, que permite aportar nutrientes muy eficaces y ricos en vitaminas para dar a las pestañas un aspecto mucho más radiante. Refuerza y fija los folículos pilosos de las pestañas, lo que alargará el tiempo de crecimiento, lo que te dará como resultado unas pestañas más largas y voluminosas.

Este es un producto dermatológicamente testado, y que no usa derivados de prostaglandina, conservantes, parabenos, sustancias aromáticas o silicona. Su fórmula se basa exclusivamente en ingredientes 100% naturales, lo que fortalece las pestañas de una forma completamente natural, y no se llevan a cabo experimentos en animales. Los resultados son apreciables a las 4 o 6 semanas de haber comenzado el tratamiento con este producto.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "si se siguen las pautas, en una semana ya se empiezan a notar las pestañas más largas, siendo una grata sorpresa". Por otra parte, afirman que "parecen pestañas postizas, porque crecen mucho más y crecen curvadas, siendo ideal para recuperar las pestañas después de las extensiones". Esta es una opción bastante buena cuando tienes las pestañas muy débiles, porque podrás asegurarte de recuperar su fuerza y que se fijen perfectamente.

Ver precio

5. Sérum crece pestañas Sesderma Seslash

Sérum crece pestañas Sesderma Seslash

Se trata de un producto para estimular el crecimiento de las pestañas y cejas, que es altamente efectivo, y que es apto para todos los casos. Cuenta con ingredientes como el extracto de Morus alba, el trébol rojo, los péptidos, ácido hialurónico, aceite de jojoba y el pantenol. Todos ellos están especialmente formulados para estimular el crecimiento sano de las pestañas y que así puedas conseguir una gran versatilidad.

Además, cuenta con burbujas lipídicas, lo que permite que todos los ingredientes activos sean llevados a la raíz de la pestaña de una forma bastante efectiva. Los primeros resultados visibles se empezarán a notar a los 28 días de uso, siendo los mejores resultados después de 6 a 8 semanas de uso del producto. Todos los activos están encapsulados en liposomas, lo que permite que tengan una estructura similar a la de la piel, para transportarlos hasta las capas más profundas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto increíble, con el cual se empieza a ver el crecimiento de las pestañas desde la primera semana de aplicación". También destacan que "el producto funciona bastante bien, cubre por completo las zonas calvitas y fortalece el resto de las pestañas y las cejas". Este es un producto de muy buena calidad, y tus pestañas se verán mucho más largas que antes de la aplicación del producto.

Ver precio

6. Sérum crece pestañas Freyry

Sérum crece pestañas Freyry

Es un producto que cuenta con poderosos aminoácidos como la L-isoleucina, que permiten estimular la circulación de los vasos sanguíneos alrededor de los folículos. Permite rellenar las líneas irregulares de las cejas y pestañas, para que puedan verse exuberantes y saludables. Además, cuenta con ácido aspártico que refuerza la estructura del cabello, para que las pestañas y cejas sean más fuertes y voluminosas.

Ayudará en gran medida a la penetración de los nutrientes, para reafirmar las pestañas frágiles, evitando así la caída periódica de las mismas. Además, las pestañas viejas se verán más gruesas y con más capas. Es una fórmula que es muy suave y segura para utilizar en los tejidos delicados, y sus ingredientes son derivados de la botánica, por lo que no producen ningún tipo de irritación. Para un mejor resultado se recomienda utilizarlo por la mañana y por la noche. Este producto se absorbe rápidamente, y es muy fácil de aplicar.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy fácil y cómodo de aplicar, no apelmaza las pestañas, no es pegajoso, y no produce alergias". Además, afirman que "la relación calidad-precio es perfecta, se aplica bastante bien y no deja grumos, y el resultado después de usarlo durante más de una semana ya es notable".

Ver precio

7. Sérum crece pestañas Vandeep ZZY-01

Sérum crece pestañas Vandeep ZZY-01

Se trata de un sérum crece pestañas que tiene una gran relación calidad-precio, y que está hecho a base de extractos de plantas y sustancias naturales. Esto permitirá mantener tus pestañas mucho más hidratadas, sin que se vaya a producir ningún tipo de irritaciones en la piel. Este sérum está especialmente formulado para la penetración de los nutrientes y reafirma las pestañas frágiles de una forma efectiva, evitando la caída y repoblando las pestañas.

Es muy fácil de utilizar, porque únicamente se debe aplicar en la raíz de las pestañas tanto por la mañana como por la noche. También se puede utilizar en las cejas para hacerlas más gruesas y llenas de una forma bastante efectiva. Aporta una gran nutrición a las pestañas, y no tiene ningún tipo de conservantes, por lo que se puede utilizar sin ningún tipo de inconvenientes.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es un producto efectivo, después de dos semanas de uso ya se empieza a notar el resultado". Por otra parte, destacan que "funciona muy bien, las pestañas van creciendo poco a poco, lleva dos aplicadores y dura bastante porque no hace falta aplicar una gran cantidad". Esta sin duda es una muy buena opción a tener en cuenta, porque permite estimular el crecimiento de las pestañas de forma efectiva.

Ver precio

8. Sérum crece pestañas Monterál SP

Sérum crece pestañas Monterál SP

Si estás buscando un sérum crece pestañas barato, no cabe duda de que este será una opción bastante interesante para ti. Este te dará unas pestañas que son voluminosas y perfectas, siempre que se aplique de forma regular. Cuenta con una fórmula 100% natural, con ingredientes eficaces, ricos en vitaminas y que ayudan a fortalecer tanto las cejas como las pestañas de una forma bastante efectiva.

Su fórmula no contiene derivados de prostaglandina, parabenos, silicona, conservantes o sustancias aromáticas. Además, no ha sido testada en animales, siendo una fórmula que aportará un gran volumen a tus pestañas y cejas, haciéndolas más fuertes, gruesas y con un gran volumen. Este complejo multivitamínico hidrata y nutre las pestañas, y se comenzarán a ver los primeros resultados después de las 2 primeras semanas de aplicación.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un producto muy bueno que hace las pestañas más fuertes, y los resultados se empiezan a ver en menos de una semana". También afirman que "es un producto que funciona bastante bien, no irrita, y siendo constante se puede conseguir un que las pestañas puedan crecer de forma efectiva". Este es un producto que funciona bastante bien, además de que es muy barato por lo que podrás tener unas pestañas muy largas sin gastar demasiado dinero.

Ver precio

Consejos para comprar un sérum crece pestañas: ¿Qué tener en cuenta?

A la hora de adquirir un sérum crece pestañas, tendrás que fijarte en algunos aspectos importantes para elegir de una forma correcta. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Frecuencia de uso

Algunas fórmulas están pensadas para utilizarlas exclusivamente durante la noche, por lo que estas fórmulas no deben ser usadas durante el día. Por otra parte, algunas fórmulas son más eficientes si se usan tanto en la mañana como en la noche.

También pueden variar en la frecuencia de aplicación, porque algunos modelos bastarán con aplicarlos dos veces por semana, mientras que otros requieren una aplicación diaria. Dependiendo de tus rutinas de belleza puedes escoger la opción que mejor se ajuste a tus necesidades.

Ingredientes

Es importante fijarse muy bien en los componentes que trae el producto que te vas a aplicar cerca al ojo. Normalmente estas fórmulas cuentan con acondicionadores para hidratar y rellenar las pestañas, así como péptidos que se encargan de estimular el crecimiento de las pestañas.

Ten en cuenta que vas a utilizar estos tratamientos alrededor de los ojos, por lo que será siempre imprescindible que se busquen fórmulas naturales, libres de agentes químicos peligrosos. Además, debes escoger únicamente marcas que sean de confianza y que estén testadas dermatológicamente.

Caducidad

Es muy importante fijarse en la fecha de vencimiento que tiene el envase, para aplicarlo en tus ojos. Ten en cuenta la frecuencia con la que lo vas a usar, porque de esta forma no lo echarás a perder.

Ten en cuenta que, si colocas un producto que está vencido o que lleva demasiado tiempo abierto cerca de tus ojos, esto podría generar muchas consecuencias. Por este motivo, es imprescindible tener mucho cuidado con este aspecto para evitar cualquier tipo de inconvenientes.

Formato

Los sérum crece pestañas normalmente vienen en un formato que es muy parecido a las máscaras de pestañas. Sin embargo, el aplicador que traen suele ser más pequeño y es muy gentil con la zona de la raíz.

Dependiendo del aplicador que vayas a utilizar, podrás conseguir una gran comodidad a la hora de utilizarlos, y así evitarás cualquier tipo de inconvenientes.

¿Qué es un sérum crece pestañas?

Al hablar de un sérum crece pestañas, estamos hablando de un producto de cosmética que está pensado para fortalecer y hacer crecer las pestañas. Son productos que están especialmente formulados con ingredientes que estimulan la circulación sanguínea y que promueven la hidratación tanto de pestañas como cejas.

Estos se encargarán de proteger, nutrir y fortalecer el folículo piloso, lo que permitirá que se puedan repoblar las pestañas de una forma mucho más sencilla. Este tipo de productos, permite que puedas conseguir una gran versatilidad a la hora de utilizarlos, en especial porque la gran mayoría viene con un aplicador que resultará muy práctico.

¿Para qué sirve un sérum crece pestañas?

El objetivo principal de este tipo de productos de belleza está en hacer crecer tanto las pestañas y cejas para tenerlas mucho más pobladas. Además, también ayudarán a evitar la caída de las mismas, y las hace más densas, lo que permitirá que puedas tener unas pestañas y cejas mucho más pobladas.

Este tipo de productos, están indicados en caso de que tengas pérdida de las cejas o las pestañas, para estimular el crecimiento de las mismas. También se recomiendan para el uso estético, puesto que permiten disfrutar de unas pestañas más largas y unas cejas mucho más pobladas.

Ventajas de usar un sérum crece pestañas

Estos son productos que tienen muchas ventajas que pueden resultar muy interesantes, dentro de las que podremos enumerar:

Ayudan al fortalecimiento de las pestañas.

Permiten tener un mayor crecimiento aportando un mayor volumen.

Evitarán la caída de las pestañas fortaleciendo los folículos.

Sin embargo, debes fijarte muy bien en que el producto que escojas no contenga prostaglandinas. Esto debido a que estas es una hormona que puede producir muchos efectos secundarios, por lo que no está recomendad en absoluto el uso de esta hormona en estos productos.

¿Cómo se debe utilizar el sérum crece pestañas?

Cada uno de los modelos puede tener unas recomendaciones de aplicación diferentes, aunque como norma general lo ideal es aplicarlos durante la noche. Esto debido a que durante la noche es cuando el folículo crece y se regenera, pero siempre merece la pena leer las instrucciones del fabricante.

Es importante considerar que el sérum se aplicará únicamente en la raíz de las pestañas como si fuera un delineador. Es de vital importancia que tanto las pestañas como los ojos estén desmaquillados y completamente limpios antes de aplicar este producto, porque de lo contrario no verás efectos satisfactorios.

¿Cómo alargar la vida de las pestañas?

Además de utilizar un sérum crece pestañas, debes tener en cuenta que la vida de tus pestañas también dependerá de tus rutinas. Por este motivo, sin importar lo cansada que te encuentres debes desmaquillarte todas las noches, porque de lo contrario tus pestañas pueden ser las que sufrirán las consecuencias.

También debes aplicar tratamientos que permitan nutrir y cuidar tus pestañas de una forma bastante efectiva. Además, presta atención a los productos cosméticos que usas sobre las pestañas, porque en muchas ocasiones los ingredientes que contienen estos tratamientos pueden llegar a maltratar y a dañar tus pestañas.

¿Se puede usar este tipo de sérum también en las cejas?

Debes tener en cuenta que no todos los productos se pueden aplicar tanto en las cejas como en las pestañas. Por este motivo, debes fijarte en que el sérum que vas a comprar se pueda aplicar también en las cejas.

Ten en cuenta que algunos productos no están recomendados para el uso en las cejas, porque podría no generar ningún tipo de resultado favorable. Por este motivo, siempre debes fijarte en las instrucciones del fabricante, porque si el producto no está diseñado también para la aplicación en las cejas estarás tirando el dinero.