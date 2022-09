Tener las cejas pobladas y bonitas es el deseo de cualquier mujer para tener una mirada mucho más llamativa. Para ello necesitaremos un buen sérum para cejas como el Nuggela & Sulé Amazonic , que permitirá que se pueda estimular el crecimiento de las cejas para que puedas repoblarlas de una forma mucho más rápida y efectiva.

A pesar de que algunos remedios naturales pueden servir, como es el caso del aceite de ricino, vaselina o el aceite de almendras, un buen sérum para cejas es mucho más fiable y efectivo. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones que podrás encontrar en el mercado para que puedas elegir correctamente. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Sérum para cejas Nuggela & Sulé Amazonic

Se trata de un sérum para cejas que tiene una excelente relación calidad-precio, y que tiene una potente formulación con activos naturales. Esto permite repoblar y aumentar la frondosidad de las cejas de forma bastante rápida y sin ningún tipo de productos químicos peligrosos. Viene con un práctico cepillo que es ideal para la distribución del sérum y el peinado de las cejas.

El cepillo también permite ejercer un masaje, lo que beneficiará la penetración de los activos y estimulación del riego sanguíneo. Para un tratamiento intensivo se debe aplicar 2 veces al día durante 2 meses. Para el mantenimiento se recomienda 2 a 3 aplicaciones a la semana una vez al día para no perder los efectos que tiene el sérum o tus cejas volverán a su estado anterior. No contiene sulfatos, parabenos o siliconas en su formulación por lo que es un producto que tiene una gran seguridad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "con poco tiempo de uso las cejas se empiezan a notar más intensas, por lo que funciona bastante bien". Por otra parte, destacan que "el efecto que tiene es bastante sorprendente, el vello de las cejas se vuelve más grueso y están un poco más pobladas". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta, en especial por los buenos resultados que ofrece.

2. Sérum para cejas Grande Cosmetics GrandeBROW

Este es un sérum para cejas de muy buena calidad, el cual permite promover las cejas más gruesas y con un mejor aspecto. Los efectos se notarán en un período de 6 a 8 semanas, con unas cejas mucho más pobladas. Cuenta con un cepillo aplicador diseñado para que se pueda entregar el producto en la ceja fácilmente y que consigas el efecto deseado con la misma.

Los resultados son de larga duración, por lo que podrás mantener tus cejas por mucho tiempo. Cuenta con una mezcla de vitaminas, antioxidantes y aminoácidos lo que ayudará a fortalecer en gran medida las cejas. Si tienes las cejas poco pobladas o finas, así como cejas deformes se puede restaurar la apariencia de las mismas. Está totalmente probado oftalmológicamente, por lo que no producirá irritaciones. Para usarlo correctamente, se debe dejar entre 1 a 2 minutos para que el suero se seque por completo.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un gran producto, se puede llegar a apreciar una gran diferencia en la apariencia de las cejas, haciendo que sea un gran producto". También destacan que "hace que las cejas delgadas se vuelvan muy espesas, siendo un producto fantástico".

3. Sérum para cejas NYK1 Brow Force

Se trata de un sérum para el crecimiento de cejas, que nos ofrecerá unos resultados sorprendentes en un período de 6 a 8 semanas. Es un producto que está científicamente probado y perfeccionado para que se pueda conseguir una gran eficacia al utilizarlo. Para una correcta aplicación las cejas deben quedar saturadas incluyendo las raíces, pero no goteando. El proceso de aplicación durará únicamente 10 segundos y se recomienda una aplicación dos veces al día, por lo que si se omite una aplicación se retrasará el proceso.

El tubo durará 3 meses aproximadamente, y en 4 meses las cejas estarán más llenas y gruesas, y en un período de 6 a 8 semanas estarán más largas. Tiene una consistencia fina, por lo que es completamente imperceptible, siendo totalmente probado por dermatólogos y oftalmólogos. Gracias a su fórmula permite estimular el flujo sanguíneo mientras que limpia y despeja los bloqueos de los folículos.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "el producto consigue resultados, pero si lo dejas de usar durante un tiempo vuelves a estar como estabas". Además, destacan que "los resultados son de un 100% en un mes, siendo un producto que es realmente funcional y que permite tener unas cejas más pobladas". Es un producto que funciona muy bien, y que estimula en gran medida el crecimiento de las cejas.

4. Sérum para cejas Orphica Brow

Este es un acondicionador de cejas de muy alta calidad, el cual permite tener las cejas visibles de moda, y que cumple por completo con las expectativas. Tiene una fórmula moderna que estimula el crecimiento natural de las cejas, lo que hace que queden muy bien nutridas y mejora en gran medida su estado. Gracias a este producto podrás tener unas cejas mucho más espesas, fuertes y llenas en poco tiempo.

Podrás tener unas cejas naturalmente bellas y bien marcadas, y es un producto que ha sido probado dermatológicamente. Para su aplicación tendrás que desmaquillarte por completo, y asegurarte de que las cejas estén limpias y secas, para luego aplicarlo en tan solo una pincelada. Se pueden observar unos cambios positivos en un período de 4 semanas posteriores a la aplicación.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "funciona bastante bien, se nota un poco más de espesor y las cejas se ven más oscuras, por lo que aporta unos buenos resultados". Por otra parte, destacan que "es genial para las cejas, con un muy buen precio, y se puede utilizar cada día una o dos veces para ver los resultados con el tiempo". Esta es una buena opción, que permite tener unas cejas más gruesas y llamativas en un período de tiempo corto.

5. Sérum para cejas RapidBrow EyeBrow Enhancing

Se trata de un producto que permite mejorar en gran medida el look de la mirada, consiguiendo unas cejas de aspecto mucho más denso, definido y saludable. Está especialmente formulado para las cejas con un exclusivo complejo Hexatein2, que es una combinación única de proteínas fortificantes, péptidos estimulantes e ingredientes nutritivos lo que ayudará a acondicionar y mejorar la apariencia de las cejas.

En su formulación nos encontramos con biotina, pantenol y principios activos avalados en los ensayos clínicos. La fecha de caducidad será de 12 meses después de abrir la botella, y viene con un práctico cepillo para una aplicación mucho más cómoda. Está dermatológica y oftalmológicamente testado, y se puede conseguir una eficacia entre 4 a 8 semanas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "funciona de verdad, se pueden recuperar todas las cejas que se hayan perdido siempre que se use por la mañana y la noche". También destacan que "es muy buen producto, salen pelitos nuevos y se ha aumentado el tamaño de las cejas".

6. Sérum para cejas Plastimea MEABROW Growth

Este es un suero de crecimiento de cejas, que permite tenerlas mucho más voluminosas y más sanas para resaltar la belleza de la mirada. Tiene como ingredientes activos el ácido hialurónico, colágeno y biotina, y es un tratamiento que potenciará la mirada. Se pueden ver resultados a partir de las 5 semanas utilizando el producto, obteniendo unas cejas más gruesas, abundantes y más sanas con un efecto de volumen máximo.

Es importante aplicar el producto desde la raíz de las cejas, y extenderlo a lo largo de las mismas, para lo cual deben estar secas y limpias. Es recomendable utilizarlo por la noche, para conseguir un mayor efecto de crecimiento en las cejas, y así evitar inconvenientes. El tratamiento debe hacerse cada 3 meses si se quieren conservar los resultados, o de lo contrario tus cejas volverán a ser como eran antes del tratamiento.

Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "después de un mes de uso los resultados que se notan son leves, precisa seguir usándolo porque los resultados que ofrece son lentos". Además, destacan que "es un producto completamente eficaz, siendo recomendable y el tratamiento dura por lo menos 5 semanas". Sin duda es una opción bastante buena a considerar, y permite repoblar las pestañas, así como engrosarlas.

7. Sérum para cejas Natucain Eyebrow Growth

Sin duda alguna este es uno de los mejores sérums para cejas que podremos encontrar, y que ofrece un rápido crecimiento de las mismas. No contiene en su formulación hormonas, por lo que no se tendrá ningún tipo de efectos secundarios. Permite tener unas cejas hasta un 54% más gruesas, y lo mejor es que sus ingredientes son 100% naturales. Su fórmula es patentada para que las cejas crezcan rápidamente y con mucho más volumen.

Promueve el crecimiento de las cejas directamente en la raíz de forma natural, cuidando tus ojos, puesto que no produce ningún tipo de irritación u ojeras. Viene con un cepillo que permite la fácil aplicación, para que pueda penetrar hasta la raíz, y que estilizará tus cejas para que queden perfectas. Para su aplicación, las cejas deben estar limpias, secas y sin grasa, o no se tendrá un buen efecto, y los resultados podrán ser visibles después de 6 a 8 semanas.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen los usuarios que han comprado este modelo, asegurando que "es de muy alta calidad, es fácil de aplicar, no produce ningún tipo de irritación y no deja ninguna sensación desagradable". Por otra parte, destacan que "este sérum para cejas muestra resultados en tan solo unos pocos días, la compatibilidad es excelente porque no irrita en absoluto".

8. Sérum para cejas KÖ Hair Eyebrow Enhancer

Si estás buscando un sérum para cejas barato y que sea muy nutritivo para tener cejas fuertes y densas, este es una gran elección. Está fabricado con ingredientes activos naturales que permiten estimular la raíz del cabello y prolongarán la fase de crecimiento del mismo de forma bastante efectiva.

Tiene unos resultados que se podrán apreciar después de 6 a 8 semanas de uso diario, lo que permitirá que se tengan unas cejas mucho más llamativas. Su aplicación es fácil, y se puede utilizar su aplicador para tener una gran comodidad. Se debe utilizar con regularidad para que se tengan los resultados esperados, y así evitar cualquier tipo de inconveniente.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "las cejas están más hidratadas y hace que crezcan muy rápido, porque se empiezan a ver resultados desde el segundo día de aplicación". También destacan que "funciona bastante bien, no pica ni irrita, y al aplicarlo huele un poco a alcohol, pero se va enseguida". Esta es una muy buena opción a tener en cuenta para espesar la zona de las cejas, dejándola mucho más bonita.

Consejos para comprar un buen sérum para cejas: ¿En qué debes fijarte?

Antes de comprar un sérum para cejas es importante fijarse en algunos aspectos que serán básicos para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Función

Es importante fijarse en que el sérum que compres tenga la función que necesitas en base a tus propias cejas. En algunos casos, será más recomendable optar por un acondicionador de cejas, porque uno de los principales problemas por los que se produce la caída de las cejas es por la falta de nutrientes.

Por otra parte, existen otros productos enfocados en atraer la circulación sanguínea y estimular el crecimiento de nuevos vellos. Estos productos tienen formulaciones especiales con ácido hialurónico, y con productos que estimularán la circulación sanguínea, lo que hace que incluso nazcan nuevos vellos para repoblar ciertas zonas.

Ingredientes

Estos son productos de uso diario, por lo que tendremos que fijarnos en que los ingredientes que tengan no sean en absoluto irritantes. La composición del sérum debe ser lo más natural posible, y deben contener ingredientes que tengan un origen vegetal y mineral.

Algunos vienen con aceites especiales para aportar nutrición a las cejas, mientras que otros también contienen péptidos que ayudan a incrementar la longitud y grosor. Debes fijarte muy bien en que el producto que compres no contenga prostaglandinas, porque estas se usaban en los cosméticos, pero puede producir efectos secundarios indeseados.

Caducidad

Estos productos normalmente vienen con conservantes al ser de origen natural, por lo que es fundamental que prestemos atención a la fecha de caducidad indicada por el fabricante. Normalmente las fechas de caducidad no deben ser mayores a 30 meses según las regulaciones de la AEMPS.

Además, ten en cuenta que la mayoría de los cosméticos de este tipo tienen en su envase un símbolo que indica el tiempo que puede permanecer abierto. Lo ideal es aplicar el producto en los plazos recomendados por el fabricante, y si no se consigue gastarlo todo, tendremos que desechar el restante porque sus componentes ya no causarán efectos positivos sobre nuestras cejas.

Cepillo

Es imprescindible que este tipo de productos incluyan un buen cepillo, con la finalidad de que sean fáciles de aplicar. A la hora de aplicarlo existen muchos modelos que vienen con pinceles, pero lo mejor es que tengan un cepillo que permita una mejor aplicación hasta la raíz de las cejas.

El producto debe penetrar correctamente en el folículo para que podamos conseguir el efecto deseado. Además, si utilizamos un cepillo podremos masajear la zona lo que también ayudará a estimular la circulación sanguínea en la zona, para que el vello crezca más sano y fuerte.

¿Qué es un sérum para cejas?

El sérum para cejas es un producto que tiene como objetivo el fortalecimiento del pelo y los folículos pilosos para que las cejas puedan crecer sanas y más pobladas. Estos son tratamientos que normalmente se deben aplicar durante varias semanas para que se puedan ver los efectos que tienen.

Al igual que todos los productos de belleza, siempre se requiere de tiempo para mostrar sus efectos. Dependiendo de los ingredientes que tengan los efectos serán más rápidos o más lentos, pero normalmente estos no serán permanentes, por lo que requieren de una aplicación continua o de lo contrario se perderán los efectos con el tiempo.

¿Para qué sirve un sérum para cejas?

El uso de un sérum para cejas tiene una composición que estimularán el crecimiento de las cejas y activará los folículos pilosos. Normalmente son productos que sirven para:

Tener un mayor crecimiento de las cejas de forma natural.

Se puede tener un aspecto mucho más sano y fuerte.

Conseguiremos una mejor hidratación, y un mayor volumen en las cejas.

Permiten tener una reducción considerable de la caída de las cejas.

Normalmente los ingredientes son completamente naturales, y es un tratamiento cosmético de los tratamientos cosméticos más demandados en la actualidad. Esto porque está de moda llevar las cejas más pobladas, lo que permitirá que se pueda tener una mirada mucho más llamativa.

¿Cómo se utiliza el sérum para cejas?

Para que el resultado sea efectivo es importante aplicar de forma correcta este tipo de sérum, y lo mejor es seguir las indicaciones del fabricante. Recuerda realizar la rutina de limpieza antes de utilizarlo porque las cejas deben estar completamente secas y limpias.

Lo ideal es aplicar el producto por la noche una vez que se termine la rutina de desmaquillado, para asegurarnos de que tenga contacto directo con los folículos. Para una correcta aplicación se debe hacer desde la línea de inicio de la ceja hacia el final de la ceja.

Sin embargo, muchos productos requieren de una aplicación por lo menos 2 veces al día para que se puedan conseguir los efectos deseados. Una vez que se supere el tiempo de 4 a 6 semana, la intensidad se debe disminuir únicamente con la finalidad de dar mantenimiento.

Estos tiempos de aplicación son únicamente orientativos, por lo que podrás aplicarlos por más tiempo en caso de que no hayas conseguido aún los resultados que esperas.

¿Cómo se puede alargar la vida de las cejas?

Las cejas son bastante delicadas, y para que se mantengan sanas, fuertes y largas debemos seguir algunas recomendaciones. En primer lugar, debemos asegurarnos de tener una rutina de limpieza diaria de las cejas que permita eliminar el exceso de suciedad y de grasa de las mismas, por lo que es muy recomendable lavarnos el rostro todas las noches incluso si tenemos demasiado cansancio.

Además, debemos utilizar tratamientos específicos para nutrir y cuidar las cejas, como es el uso de un sérum. Es importante asegurarnos de no utilizar cosméticos en nuestro rostro que puedan maltratar nuestras cejas, o ingredientes que puedan ser dañinos para los folículos. Esto especialmente porque podríamos tener problemas graves en el futuro con zonas de calvicie en las cejas.

¿Se puede utilizar el sérum de cejas para las pestañas?

Son muchos los productos que afirman ser polivalentes, y que se pueden utilizar tanto para las cejas como para las pestañas. Sin embargo, esto no es aconsejable, puesto que la formulación de los sérums para cejas es muy diferente a los de pestañas, debido a que estos últimos se usan más cerca a los ojos.

Además, el crecimiento de las cejas y las pestañas no es el mismo, por lo que no tiene sentido utilizar el mismo producto para ambos casos. Puede que no sea nocivo el uso, pero al final no tendrás los resultados que esperas con estos productos.