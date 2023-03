No cabe duda de que al momento de maquillarte necesitarás dar un toque final a tu obra maestra para lucir siempre perfecta. Para ello, es imprescindible contar con unos polvos matificantes como son los L’Oreal Paris Make-Up Designer True Match , que te dejarán un acabado perfecto en tu maquillaje, matificando y fijando el mismo.

Estos también se conocen como polvos translúcidos, y son ideales para la gente que tiene la piel grasa, siendo un producto espectacular para eliminar el exceso de grasa de la piel.

¿Cuáles son los mejores polvos matificantes del mercado?

Encontrar unos buenos polvos matificantes no siempre será fácil, en especial porque existen muchos diferentes en el mercado. Es por ello que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones del mercado, para que puedas tomar una buena decisión de compra. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

Polvos matificantes L’Oreal Paris Make-Up Designer True Match

Sin duda alguna estos son unos de los mejores polvos matificantes que podrás encontrar en el mercado, y que te ayudarán a perfeccionar tu maquillaje. Pertenecen a la línea Accord Parfait de L’Oreal, y combinan a la perfección con el color y textura de tu piel. Se pueden aplicar solos o con una base de maquillaje, unificando y matificando el tono de la piel, logrando tener un acabado perfecto durante un tiempo de 10 horas.

Su fórmula está enriquecida con pigmentos minerales, que ayudan a cubrir imperfecciones y al mismo tiempo deja respirar a la piel. Tienen una textura que es ultrafina y cremosa, que te ofrecerá una cobertura completamente modulable. Con estos polvos tendrás una hidratación continua y prolongada mientras que los estés utilizando, y puedes hacer retoques rápidos gracias a su práctico estuche con esponja y espejo integrados.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "estos polvos son geniales, siendo los mejores aliados para el maquillaje dejando un acabado que es muy natural". Por otra parte, destacan que "son unos polvos con efecto mate que controlan los brillos, y a medida que te los vas aplicando se van adaptando a tu piel". Estos son unos polvos que tienen una muy buena calidad y que te permiten conseguir un maquillaje con un acabado siempre perfecto.

Polvos matificantes NYX Professional Makeup Can’t Stop Won’t Stop Setting Powder

Estos son unos polvos fijadores que tienen una fórmula vegana, y que vienen sueltos y son muy ligeros. Se fijan a la perfección a la base de maquillaje, absorbiendo por completo los brillos, para conseguir un acabado natural en tu rostro. Ofrece un acabado mate y suave de larga duración que es resistente al agua, y que se ajusta a la perfección a cualquier tipo y tono de piel.

Su envase redondo con una tapa dosificadora te permitirá aplicar los polvos de una forma mucho más cómoda. Funciona con bases de maquillaje tanto líquidas como en polvo y es muy fácil de llevar a todas partes sin ningún tipo de inconvenientes. Su tono es banana y recibirás un total de 1,6 gramos de producto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "vienen precintados, son completamente traslúcidos pero su color amarillo es mejor porque los blancos dejan un toque blanquecino en el rostro". También destacan que "son de muy buena calidad, huelen bien y funcionan de verdad, siendo perfectos para la cara grasienta". Estos polvos matificantes están disponibles en diferentes tonos para que escojas el que mejor vaya con el color de tu piel.

3. Polvos matificantes KIKO Milano Invisible Touch Face Fixing Powder

Polvos matificantes KIKO Milano Invisible Touch Face Fixing Powder

Se trata de unos polvos matificantes fijadores que eliminan todos los brillos de la piel de una forma bastante efectiva. Su textura crea una capa transparente con un acabado mate, evitando que tu piel se vea grasosa una vez que te has maquillado. Se adhieren a la perfección a la piel, proporcionando un efecto de segunda piel, por lo que son completamente imperceptibles al tacto.

Son unos polvos que son muy fáciles de aplicar gracias a su práctica esponja que es suave y que se encuentra perfectamente integrada en la base. Estos polvos están dermatológicamente testados y no son comedogénicos. Son ideales para fijar el maquillaje y prolongar su duración sin alterar en absoluto su color, y sin crear un efecto máscara en tu rostro.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unos polvos que no están mal, el envase es cómodo de usar, fácil de aplicar y son muy duraderos". Además, destacan que "fijan bien el maquillaje, son fáciles de aplicar pero el bote es un poco grande por lo que no es tan cómodo de llevar a todas partes". Es una buena opción a tener en consideración, aunque debes esparcirlos bien porque de lo contrario dejarán un toque blanco.

4. Polvos matificantes Max Factor Creme PUFF Translucent

Polvos matificantes Max Factor Creme PUFF Translucent

Estos son unos polvos compactos que ofrecen una cobertura media baja, y que te ofrecen un acabado mate en tu maquillaje. Su fórmula permite absorber el exceso de aceites de la piel, para evitar que se tenga cualquier tipo de brillos en tu maquillaje. Este modelo se puede usar como maquillaje hidratante si se usa solo, o también se puede aplicar sobre una base.

Es ideal para los retoques en el día a día, y son completamente adecuados para llevarlos en el bolso. Son completamente aptos para cualquier tipo de piel, y son completamente traslúcidos, por lo que no se notarán una vez aplicados. Es un modelo que te ofrecerá un aspecto impecable en tu piel con un brillo suave y sutil gracias a que contiene partículas que reflejan la luz.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "tienen un buen color, textura, olor, cobertura y permite conseguir el tono ideal para tu piel". Por otra parte, destacan que "es perfecto, aporta un toque de color natural a la piel, no son ni claros ni oscuros y dejan un tacto aterciopelado". Están disponibles en dos tonos diferentes para que puedas escoger el que mejor se adapte a tu tono de piel.

5. Polvos matificantes NYX Professional Makeup High Defitinition Finishing Powder

Polvos matificantes NYX Professional Makeup High Defitinition Finishing Powder

Se trata de unos polvos minerales fijadores que tienen una fórmula compacta, y que fijan la base de maquillaje, absorbiendo brillos para conseguir un resultado completamente mate, fresco y duradero. Su tono translúcido hace que sean ideales para utilizar como base de maquillaje o como corrector de color, y son aptos para todos los tonos y tipos de piel sin ningún tipo de inconvenientes.

Se pueden aplicar directamente o sobre la base de maquillaje, y se fijan tanto a la base de maquillaje líquida como en polvo. Vienen en un envase que es compacto y fácil de transportar, que permite hacer cualquier tipo de retoques sobre la marcha. Su fórmula es completamente vegana, y recibirás un total de 8 gramos de producto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones bastante buenas al respecto, asegurando que "da un color muy natural que permite fijar muy bien el maquillaje, además de que está muy bien por el precio que tiene". También destacan que "los polvos no se notan, son ideales porque no son pesados, y son unos muy buenos polvos". Son unos polvos fantásticos que te permitirán conseguir un acabado completamente mate en tu maquillaje sin importar el tipo de piel.

6. Polvos matificantes NYX Professional Makeup Studio Finishing Powder

Polvos matificantes NYX Professional Makeup Studio Finishing Powder

Estos son unos polvos fijadores sueltos y ligeros, los cuales absorben brillos para dejar un acabado mate, liso y duradero. Al extenderlos ofrecen un acabado translúcido siendo completamente aptos para cualquier tono y tipo de piel. Estos polvos se pueden aplicar directamente o sobre la base de maquillaje, dependiendo de tus preferencias.

Permiten fijar bien la base de maquillaje líquida y en polvo, y su envase es práctico fácil de transportar para dar retoques sobre la marcha. Su fórmula es completamente vegana, y recibirás un total de 6 gramos del producto. Son unos polvos minerales de 100% sílice puro lo que garantizará que se tenga un gran acabado.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "aguantan de maravilla después de la base fluida, y sólo bastará con retocar una vez cada 3 a 4 horas y ya". Además, destacan que "son polvos blancos, pero en la cara no se notan, y dejan la piel bien sellada sin marcar las líneas de expresión". Esta es una muy buena opción a considerar, y que son perfectas para cualquier tipo de maquillaje de nivel profesional.

Polvos matificantes NYX Professional Make Up Can’t Stop Won’t Stop Mattifying

Se trata de unos polvos matificantes que se destacan por tener una excelente relación calidad-precio. Son muy suaves para utilizarlos durante todo el día, no se transfieren, emborronan, apelmazan y son muy cómodos y ligeros para la piel. Ofrecen una cobertura transparente con un acabado hidratado sin ser pegajoso, y completamente mate durante todo el día.

Son aptos para la aplicación sobre el maquillaje o bajo el mismo, y se pueden aplicar fácilmente utilizando esponja para polvos o brochas. Su fórmula es completamente vegana fabricada a base de polvo de arroz que absorbe muy bien la grasa. Este modelo se encuentra disponible en múltiples colores para que puedas elegir el tono que mejor se adapte a tu piel, y también encontrarás un tono translúcido.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "su textura es perfecta, quita los brillos y apenas se notan, lo que permitirá conseguir un tono bastante uniforme". Por otra parte, destacan que "son unos polvos muy cubrientes, con un acabado natural y que cumplen con su función a la perfección".

8. Polvos matificantes Maybelline New York Master Fix

Polvos matificantes Maybelline New York Master Fix

Estos son unos polvos matificantes y fijadores para el maquillaje, que te permitirá tener un acabado perfecto en tu maquillaje. Tiene una fórmula micro fina par que la aplicación sea perfecta, sin que tengas ningún tipo de sensación de talco o áspera en la piel. Esto permite conseguir una fijación perfecta en tu maquillaje dejando un velo sedoso.

Aportan una fijación muy duradera, y que no se notará en absoluto en tu maquillaje. Además, es un polvo que es muy fácil de aplicar, y no deja ningún tipo de sensación áspera sobre la piel. No se recomienda aplicar en todo el rostro, puesto que algunas partes de la cara como las mejillas pueden resecarse demasiado la piel.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "son unos polvos que fijan muy bien el maquillaje, siendo muy cómodos de aplicar". También destacan que "cumplen su función a la perfección, con un muy buen precio, y es muy bueno pero la cantidad es muy poca". Es una gran opción para conseguir un toque único en tu maquillaje.

9. Polvos matificantes Makeup Revolution Translúcidos

Polvos matificantes Makeup Revolution Translúcidos

Si estás buscando unos polvos matificantes baratos, no cabe duda de que esta es una gran opción a tener en consideración. Eliminan por completo los brillos y equilibran el tono de la piel y brindan una cobertura duradera para tener un acabado natural. Se pueden utilizar con la brocha esponjosa o usar una esponja de precisión para estos polvos.

Para conseguir unas zonas con un especto más radiante, tendrás que aplicarlo con una esponja húmeda y aplicar una capa gruesa de polvos. Se puede utilizar tanto directamente como sobre la base del maquillaje. No tienen perfumes ni parabenos, siendo ideales para la renovación del cutis. Están finamente pulverizados para que su aplicación sea más sencilla, y su fórmula es completamente vegana.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "tienen una magnífica relación calidad-precio, quedan geniales, y son una gran opción si tienes una piel bronceada". Además, afirman que "son muy finos, no dan color, y cumplen por completo con la función de sellar quedando muy lisos perfeccionando la piel". Estos sin duda son una gran opción si buscas unos polvos matificantes baratos para tener un maquillaje perfecto siempre.

Consejos para comprar unos buenos polvos matificantes: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar unos polvos matificantes, tendrás que fijarte en algunos aspectos importantes para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Composición

Es muy importante fijarse en los componentes que tienen este tipo de polvos porque los vas a aplicar sobre tu rostro. Por este motivo siempre tendrás que leer todos los ingredientes que tienen y así podrás escoger las mejores opciones del mercado.

Normalmente, los polvos están hechos a base de talco, pero también pueden estar fabricados a base de maíz o bases minerales. Lo ideal es optar por aquellos que están especialmente pensados para veganos, porque así podrás asegurarte de conseguir siempre la máxima practicidad.

Tipo de piel

Tendrás que fijarte en el tipo de piel que tienes, porque no todas las pieles son aptas para el uso de todos los polvos. Si los polvos son translúcidos se adaptan a todos los tipos de piel, mientras que otros están diseñados para las necesidades específicas de la piel.

Al tratarse de polvos matificantes, estos combatirán la grasa, y permitirán eliminar cualquier tipo brillos de tu rostro. Sin embargo, si tienes la piel muy seca, debes tener cuidado con este tipo de polvos, en especial porque te pueden producir una gran resequedad e incluso descamación en tu piel.

Duración del acabado

No solo será importante el acabado que dejen en tu maquillaje, sino también la duración que tendrá este tipo de producto. Normalmente este tipo de polvos te permitirán mantener tu maquillaje durante varias horas, resistiendo incluso los días calurosos del verano.

Algunos productos pueden ofrecer una gran durabilidad, y son ideales para eventos en los que tu piel debe lucir perfecta como es el caso de una boda. Además, lo más aconsejable es utilizarlos en la frente, nariz y barbilla, en especial si tienes la piel seca porque de lo contrario podría provocarte sequedad excesiva.

Tono

No todos los polvos translúcidos son totalmente incoloros, por lo que tienes que prestar atención a este aspecto. Algunos pueden tener un toque de color, que se adapta mejor a los diferentes tonos de piel. Si escoges unos polvos con un tono, debes asegurarte que el tono se ajuste al tono de tu piel, porque de lo contrario los resultados podrían no ser tan naturales como deseas.

¿Qué son los polvos matificantes?

Los polvos matificantes son un elemento de maquillaje que no debería faltar en ningún neceser, porque permiten sellar el maquillaje. Estos evitarán la aparición de brillos, y permiten prolongar la duración del maquillaje, aportando un aspecto muy pulido en el rostro.

Lo más aconsejable es que estos polvos sean muy finos, porque de esta forma se podrá conseguir un acabado perfecto en tu piel. Además, así podrás conseguir que tu piel luzca siempre más tersa y sedosa, consiguiendo un acabado perfecto en todo momento.

¿Para qué sirven los polvos matificantes?

Este tipo de polvos son muy utilizados para que tu maquillaje perdure más en el tiempo, porque evitan que la piel con su grasa pueda eliminar el maquillaje. Además, este tipo de polvos pueden tener múltiples usos al momento de maquillarse como pueden ser:

Conseguir un perfilado de los ojos prácticamente permanente, aplicando pequeños toques de polvos translúcidos con un pincel de ojos.

Aclarar el tono de la piel o bajar el tono del colorete.

Fijar mejor el pintalabios y convertirlo en un pintalabios mate en caso de que sea brillante.

Son muchas las aplicaciones que pueden tener este tipo de polvos para tu piel, por lo que no deberían faltar en ningún neceser. Algunos se pueden aplicar directamente sobre la piel, otros son exclusivos para aplicar sobre la base y otros son bivalentes.

¿Son mejores los polvos compactos o los sueltos?

Debemos tener en consideración el formato que tienen los polvos para tomar una buena decisión de compra, porque cada uno de ellos tienen una particularidad. En cuanto al formato de los polvos nos encontraremos con lo siguiente:

Polvos sueltos: estos son más finos, y para su aplicación lo ideal es utilizar una brocha grande de pelo suelto. Estos pueden salpicar o salirse, y son muy prácticos al momento de hacer retoques.

estos son más finos, y para su aplicación lo ideal es utilizar una brocha grande de pelo suelto. Estos pueden salpicar o salirse, y son muy prácticos al momento de hacer retoques. Polvos compactos: estos permiten mantener los brillos controlados por más tiempo que los sueltos. Su formato es limpio y cómodo, y tienen una mayor cobertura que los polvos sueltos.

Ambos tipos de polvo son una buena opción cuando buscas un acabado mate en tu maquillaje, por lo que en este aspecto dependerá más de tus gustos personales el modelo a escoger.

Ventajas que te ofrecerán los polvos matificantes

Los brillos son naturales y normales, pero en muchas ocasiones queremos eliminarlos de nuestro rostro para eventos especiales. Estos polvos tienen múltiples ventajas como son:

Eliminarán el exceso de aceites.

Evitan que se presenten los brillos indeseados, dándole un mejor aspecto a tu maquillaje.

Homogenizarán tu tono de piel, así como la textura.

El maquillaje se mantendrá intacto durante todo el día.

Algunos vienen con factor de protección solar, lo que permite que te protejan de la radiación.

¿En qué momento se deben aplicar los polvos matificantes?

Los polvos matificantes normalmente se utilizan en el último paso del maquillaje, porque la intención será prolongar la duración del resto productos que te aplicaste. Para una aplicación correcta de los mismos, debemos seguir los siguientes pasos al momento de maquillarnos:

Neutralizar las ojeras utilizando un corrector de ojeras adecuado.

Aplicaremos una base de maquillaje o hidratante para el resto del rostro.

En este momento se sella el maquillaje con los polvos matificantes.

Procedemos a usar el colorete y bronceador. Este paso se puede hacer antes de los polvos, pero podrían bajar la intensidad del tono.

Una vez que termines tu maquillaje, puedes aplicar nuevamente polvos translúcidos en la zona T cada cierto tiempo para que no aparezcan brillos.

Es muy recomendable que siempre lleves los polvos contigo en tu bolso, en especial porque así podrás hacerte los retoques que necesites y evitarás la aparición de brillos. Por este motivo, siempre se recomienda comprar los modelos que son más fáciles de transportar.

¿Los polvos matificantes pueden blanquear la piel?

Existe una creencia de que los polvos matificantes o translúcidos tienen un efecto blanqueador sobre el rostro, y que por esto se deben utilizar únicamente en pieles muy claras. Sin embargo, esta es una creencia falsa, puesto que estos polvos no tienen este tipo de aspectos.

A simple vista pueden parecer blanquecinos o amarillentos, pero la verdad es que no alterarán en absoluto tu tono de piel. Pero, debes aplicarlos de una forma correcta, porque si aplicas demasiados polvos podrías hacer que tu piel se vea un poco más blanca por la acumulación del producto en la misma.