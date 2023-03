Los 9 mejores tornos para uñas para tenerlas siempre perfectas

Existen muchas herramientas para que puedas lucir siempre unas uñas hermosas y perfectamente pulidas. Una de estas es el torno para uñas como el NAILGIRLS T17 , que te permitirá tener una manicura o pedicura perfecta, lo que garantizará que luego puedas aplicar el esmalte y quede siempre perfecto.

Esta es una herramienta que te ahorrará mucho tiempo, puesto que no tendrás que hacerlo de forma manual como con una lima convencional.

¿Cuáles son los mejores tornos para uñas del mercado?

Encontrar un buen torno de uñas no siempre será fácil, en especial porque existen muchos motivos diferentes entre los cuales escoger. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Torno para uñas NAILGIRLS T17

Torno para uñas NAILGIRLS T17

Sin duda alguna este torno de uñas es de los mejores que podrás encontrar, en especial porque es de nivel profesional. Tiene una velocidad de 35.000 RPM, con 6 bocas diferentes y 5 apones para pulir las uñas, así como 66 bandas para lijar. Permite lijar, pulir, cortar, modelar y quitar las uñas de gel, siendo perfecto para todos los trabajos de las uñas.

Cuenta con un sistema para regular la velocidad del torno, lo que permitirá que puedas ajustarlo de forma sencilla en un total de 35 velocidades diferentes. Permite ver con precisión a través de la pantalla LCD, y permite ajustar la rotación en sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario. Son aptos tanto para manos izquierdas y derechas. Su mango está fabricado en aluminio de alta calidad, y cuenta con un agarre ergonómico, para que puedas conseguir siempre una gran versatilidad al momento de usarlo. Además, cuenta con un soporte para colocar el mango cuando no lo estés utilizando.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funciona muy bien, es preciso en sus revoluciones y se puede regular la velocidad muy fácilmente". Por otra parte, destacan que "tiene mucha fuerza, es bastante silencioso y es bastante potente para el tamaño que tiene".

2. Torno para uñas ENGERWALL S20

Torno para uñas ENGERWALL S20

Esta es una gran opción a tener en cuenta, y que cuenta con un sistema de control táctil, que permite ajustar la velocidad y dirección de la rotación. Se puede presionar el botón de encendido durante 0,5 segundos para pausar el trabajo, para que puedas conseguir un funcionamiento conveniente. Su pantalla LED permite ver fácilmente la velocidad de rotación del aparato. Viene con un total de 6 cabezales de pulido de uso común, 2 cabezales de pulido de cerámica y un total de 56 cintas de lijado de alta calidad.

Esta es una lima que se puede usar tanto para manicura, pedicura, pulido y eliminación de exceso de cutículas. Permite disfrutar fácilmente del arte de uñas en casa sin ningún tipo de inconvenientes. Cuenta con un bajo nivel de ruido y baja vibración para que tu manicura siempre quede perfecta. Permite ajustar la velocidad desde 0 hasta 35.000RPM, y permite elegir entre la rotación en sentido horario o antihorario según tus hábitos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones positivas al respecto, asegurando que "es un torno que es bastante bueno, casi no hace ruido y no vibra en la mano, siendo muy agradable para trabajar". También destacan que "es bastante silencioso, y es ideal para hacer uñas de gel, con una gran potencia y ocupa muy poco espacio".

3. Torno para uñas Weiyi MTO-045

Torno para uñas Weiyi MTO-045

Se trata de un torno para uñas de nivel profesional, que es suficientemente potente y suave para las uñas acrílicas y naturales. Cuenta con una velocidad ajustable de 20.000 RPM diseñada con un avance y retroceso, y se puede tener un uso completamente flexible y de muy alta eficiencia. De esta forma, puede servir para todo tipo de manicuras sin ningún tipo de inconveniente, y cuenta con un total de 6 tipos de brocas diferentes para un ajuste perfecto.

Tiene un sistema de cambio que es muy sencillo de utilizar únicamente presionando un botón ubicado en el extremo de la pieza de mano. Produce un poco de vibración y no es ruidoso, con una rotación en sentido de las agujas del reloj, así como en el sentido contrario a las agujas del reloj, y se adapta tanto a diestros como zurdos. Está disponible en diferentes colores para que escojas el que más te guste.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un producto que da un muy buen resultado para las uñas, y es un producto que merece la pena por completo". Además, destacan que "para el uso personal está muy bien, y puede usarse incluso en salones de belleza, siendo muy fácil y seguro al uso".

4. Torno para uñas Nanssigy ENF-001-Pink-2378

Torno para uñas Nanssigy ENF-001-Pink-2378

Este es un torno que es ideal tanto para manicura como para pedicura, y que permite pulir y eliminar el exceso de cutículas y callos. Funciona tanto para uñas naturales como artificiales, con un total de 6 brocas de mango diferentes, 26 bandas de lijado, 5 cabezales de pulido y 1 cepillo. Permite tratar las uñas en casa de una forma muy sencilla sin ningún tipo de inconvenientes.

Tiene un diseño que es completamente antivibración, reduciendo eficazmente la vibración y el ruido, manteniendo siempre una baja temperatura. Permite eliminar fácilmente el barniz sin ningún dolor y sin dañar la uña. Cuenta con una potencia total de 20.000RPM, que se pueden ajustar por completo siendo ideales para profesionales o principiantes sin ningún tipo de inconvenientes. Este modelo es portátil y fácil de usar, y su peso es de tan solo 68g, lo hacen fácil de usar y es perfecto para viajar, y viene con un cable de carga USB.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funciona muy bien, hace su trabajo de forma muy eficiente sin hacer daño, y lima muy bien las uñas". También destacan que "parece profesional, faltan unas descripciones sobre las limas, pero por lo general funcionan a la perfección". Es una gran opción con bastante potencia, y además es completamente portátil.

5. Torno para uñas Mossen Heal 11 en 1

Torno para uñas Mossen Heal 11 en 1

Se trata de un torno para uñas que permite la reparación profesional de uñas, así como la eliminación de las uñas de gel, y permite eliminar la piel muerta fácilmente. Tiene un total de 6 tipos de brocas para amolar, 5 brocas para pulir y 56 bandas abrasivas y 1 cepillo para el polvo. Con un kit completo para las necesidades de tus uñas, siendo muy fácil de usar para los principiantes.

Está fabricado en ABS de alta calidad en su exterior, y carga mediante USB, con un uso que es flexible y que no causará ningún tipo de molestias al usarlo. Su diseño anti vibraciones y ruido, por lo que no tendrás que preocuparte en absoluto por estos inconvenientes. Cuenta con 3 velocidades ajustables desde las 5.000 hasta las 20.000RPM, y su sistema de seguridad hace que se apague de forma automática después de 30 minutos de funcionamiento.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es un modelo que es muy pequeño y manejable, con un tamaño bastante compacto, funciona bastante bien y tiene una gran potencia sin que se atasque". También destacan que "es un modelo muy potente, es fácil de manipular, y no se calienta con facilidad". Es un modelo que tiene una excelente relación calidad-precio, lo que permite que se puedan hacer unas manicuras de una forma muy sencilla.

6. Torno para uñas WEIYI 0029

Torno para uñas WEIYI 0029

Este es un que incluye un total de 11 puntas de uñas diferentes y es ideal para suavizar, tallar, cortar, pulir, y satisfacer todas las necesidades de belleza de las uñas. Permite simplificar el tratamiento de las uñas en tu casa. Funciona mediante USB, que te permite conectarlo de una forma muy sencilla en cualquier lugar. Es ideal tanto para profesionales como para principiantes de uñas, y es compatible con todo tipo de uñas.

Tiene un control de velocidad que permite ajustar la velocidad de la lima entre 0 y 20.000RPM. Su modelo es apto tanto para zurdos como para diestros, y es muy fácil de quitar la pintura sin dañar las uñas. Cuenta con un sistema antivibración que reduce efectivamente tanto las vibraciones como el ruido, siendo un modelo muy efectivo. Está disponible en diferentes colores lo que te permitirá escoger el que más te guste.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy fácil de manejar, siendo ideal para principiantes, y cumple por completo con su función". Además, destacan que "funciona muy bien, tiene diversos accesorios, y si fuese sin cable sería genial".

7. Torno para uñas Xoali ND02

Torno para uñas Xoali ND02

Se trata de un torno para uñas que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Tiene un sistema 12 en 1 mejorado, que incluye 1 broca para cerámica de maíz, 6 brocas para amolar, y 5 brocas para pulir. Funciona mediante un cable USB, y viene con un total de 56 bandas abrasivas, que permite que puedas arreglar tus uñas siempre que lo necesites.

Utiliza un motor de 12V de nivel profesional, que permite alcanzar hasta 25.000 RPM, siendo altamente efectiva, y adecuada para eliminar uñas postizas y esmalte de uñas semipermanente. Se puede ajustar fácilmente la velocidad de funcionamiento lo que te permitirá conseguir una gran practicidad. Es ampliamente duradero, con un diseño ergonómico que es fácil de sostener, además de ser ligero y fácil de transportar a todas las partes que desees.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un torno de uñas que es fácil de usar, recomendado para principiantes, y la velocidad la puedes manejar tú". Por otra parte, destacan que "funciona muy bien, es básico, es muy práctico, y cumple por completo con las expectativas". Esta es una gran opción a tener en consideración, en especial porque tiene una gran relación calidad-precio.

8. Torno para uñas SunJas HB-100

Torno para uñas SunJas HB-100

Este es un torno para uñas de nivel profesional, que alcanza una velocidad de hasta 20.000RPM, y que es completamente regulable. Sirve tanto para manicure como para pedicure, y es compatible tanto con uñas acrílicas como naturales. Funciona directamente con la corriente eléctrica, y tiene un regulador de voltaje, para proteger ante cualquier tipo de descarga eléctrica.

Ofrece un bajo nivel de ruido y de vibración, por lo que no tendrás ningún tipo de fatiga en las manos. Además, es muy liviano y cuenta con una punta de goma para mejor agarre. Tiene un total de 10 velocidades, y cuenta con un total de 6 puntas intercambiables, así como bandas de lijado. Es muy fácil de operar, por lo que podrás manejarlo incluso si eres principiante.

Quienes han comprado este modelo tienen muchas opiniones positivas al respecto, asegurando que "cumple con su función, aunque sacar los cabezales es un poco difícil porque no trae un mecanismo para facilitar sacar las fresas". También destacan que "este es un torno que es muy sencillo de usar, cuenta con un regulador de velocidad y puedes elegir el sentido del giro".

9. Torno para uñas FOLAI JB-2

Torno para uñas FOLAI JB-2

Si estás buscando un torno para uñas barato, no cabe duda de que este será una gran opción a tener en cuenta. Esto debido a que viene con 11 limas, 1 cepillo y 6 cilindros abrasivos, lo que te permitirá hacer cualquier manicura o pedicura fácilmente. Cuenta con una carcasa en aleación de aluminio de alta densidad, que tiene un tratamiento antideslizante, es completamente a prueba de rayones y su diseño es liviano por lo que tendrás un agarre cómodo y sin esfuerzo.

El motor interno es mejorado, lo que permite que se tenga un funcionamiento silencioso, además de que no produce demasiada vibración. Permite una dirección de rotación hacia adelante y hacia atrás, para que selecciones de acuerdo a tus necesidades. Está disponible en tres colores diferentes para que elijas el que mejor se ajuste a tus gustos.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "funciona bastante bien, cuenta con un diseño que es muy cómodo y cumple con su función por completo". Además, afirman que "es un muy buen producto, es muy bueno para hacerse la manicura y cumple con su función a la perfección". Este modelo tiene una fabricación en un material de muy alta calidad, y su precio es bastante bueno.

Consejos para comprar un buen torno para uñas: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar un torno para uñas, debes tener en cuenta algunos aspectos importantes que serán de gran ayuda para escoger adecuadamente. Dentro de los principales a considerar estarán:

Potencia

Debes tener en consideración las RPM que tenga el torno, porque de esta forma sabrás la eficacia que puede tener. Normalmente estos pueden estar entre las 20.000 y las 30.000RPM dependiendo del modelo que escojas.

Debes asegurarte de que el torno cuente con una velocidad que sea completamente ajustable, en especial porque así podrás asegurarte de evitar inconvenientes. Ten en cuenta que para las uñas en gel o acrílico se necesitará una mayor potencia que la que se requiere para las uñas naturales.

Diseño

Siempre debes asegurarte de que el torno que vayas a escoger cuente con un diseño que sea completamente ergonómico. De esta forma, el agarre será mucho más cómodo, y no se te maltratará la mano mientras que lo utilices.

Además, debes fijarte en que cuenten con un sistema para evitar el ruido excesivo y la vibración excesiva. Así, podrás asegurarte de que será una grata sorpresa utilizar este torno, y no tendrás que preocuparte por tener unos malos acabados en tus uñas.

¿Inalámbrico o con cable?

Podremos encontrar ambas opciones en el mercado, pero ten en cuenta que no siempre será la mejor opción optar por un modelo recargable. Esto se debe a que la pila requiere recargarse constantemente y tiene una durabilidad limitada.

Lo más recomendable es optar por los modelos cableados, en especial porque estos ofrecerán una potencia constante sin disminuir su rendimiento. Además, no te quedarás sin carga a la mitad de tu manicura, lo que te garantizará que podrás arreglar tus uñas sin ningún tipo de pausas.

¿Qué es un torno para uñas?

Los tornos para uñas son una herramienta para el cuidado personal que permite moldear las uñas, perfilarlas y prepararlas para una manicura o pedicura perfecta. Están fabricados con un motor que gira a una gran velocidad, lo que permite que se tenga una gran eficiencia, dejando un acabado perfecto en las uñas.

Estos dispositivos suelen ser aptos tanto para las uñas acrílicas como para las uñas naturales. La gran mayoría cuentan con un sistema que permite que funcionen en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, y suelen tener un botón para ajustar la velocidad a tus necesidades.

¿Para qué sirve un torno para uñas?

Básicamente esta es una herramienta que te facilitará en gran medida el limado de tus uñas y el perfilado de las mismas. Se encarga de dejar tu uña muy bonita, y es la mejor solución cuando quieres retirar un esmalte semipermanente.

Con esta herramienta se puede alargar la uña y pulirla, siendo mucho más eficiente que una lima común. Te deja las uñas listas y perfectas para la manicura, por lo que quedarán completamente libres de imperfecciones.

Ventajas de usar un torno de uñas

Existen muchas ventajas de utilizar un torno de uñas, dentro de las que están las siguientes:

Permite que tus uñas queden listas en muy poco tiempo.

Proporcionará una gran seguridad e higiene para las uñas, disminuyendo el riesgo de lesiones e infecciones.

Evitan el riesgo de infección por hongos debido a que no utilizan agua y no hay humedad mientras que se utilizan.

Pueden ser utilizados para eliminar durezas, cayos o la cutícula de una forma bastante efectiva y sin ningún esfuerzo.

Ten en cuenta que, no todos los tornos tienen los mismos accesorios, por lo que tendrás que escoger un modelo que se ajuste por completo a lo que necesitas.

Tipo de fresas o brocas que tienen estos tornos

Las brocas son las que se encargan de hacer el limado y el pulido de las uñas, y cada una tiene un uso particular. Dentro de las principales a considerar nos encontraremos con:

Diamantes: se utilizan especialmente para limpiar las cutículas.

se utilizan especialmente para limpiar las cutículas. Cerámica: son las mejores para retirar esmalte semipermanente y de gel.

son las mejores para retirar esmalte semipermanente y de gel. Silicona: son perfectas para el pulido de las uñas naturales.

son perfectas para el pulido de las uñas naturales. Mandrell: son las ideales para el retiro de callos y durezas.

Ten en cuenta que, algunos modelos no cuentan con un manual de uso, por lo que si conoces previamente para qué sirve cada una de las brocas podrás utilizarlos más fácilmente.

¿Cuál es la potencia mínima que debe tener un torno para uñas?

Esto dependerá del uso que le quieras dar al torno de uñas, y dependerá de si lo vas a usar en casa o si buscas un torno de nivel profesional. Para un uso profesional se recomienda un modelo que cuente con una potencia de hasta 35.000RPM, porque serán los más eficientes al momento de preparar la uña.

Por otra parte, los modelos destinados al uso en el hogar suelen tener una potencia inferior, la cual suele estar entre las 20.000 y las 25.000 RPM. Este tipo de tornos pueden ofrecer un buen funcionamiento y te pueden dejar las uñas perfectas, pero por lo general no se utilizan a nivel de salones de belleza. No se aconseja elegir un torno que tenga una potencia inferior a las 20.000RPM porque no podrá cumplir por completo con su objetivo.