Los mejores resultados antiarrugas los consigue este sérum español

No es la primera vez que la Sibari Republic abre una tienda en Madrid, lo hizo por primera vez en 2021, y desde entonces ha abierto tiendas efímeras cada año, siempre con el mismo resultado: largas colas y mucha gente que no quiere quedarse sin las mejores fórmulas.

Este año la marca abre su tienda en Ortega y Gasset 58, en pleno corazón de Madrid. Con motivo de la inauguración, la firma de alta cosmética ofrecerá sus productos con hasta un 50% de descuento. Esta promoción estará disponible únicamente del 21 al 31 de mayo y se podrá encontrar tanto en la tienda física del barrio Salamanca, como en su tienda online utilizando el cupón de descuento: LD50.

Una formula inimitable

La firma de alta cosmética española Sibari Republic se ha hecho conocida en toda la península gracias a la efectividad de sus productos. Su fórmula más buscada es la del Serum Origin, un producto que ha demostrado mediante test dermatológicos eliminar el 58% de las arrugas en 28 días. Todo un récord que ha suscitado gran interés entre el público llegando a generar colas de hasta dos horas delante de sus tiendas. El año pasado, en plenas festividades Navideñas, este producto se convirtió en un regalo viral y la marca española consiguió vender una unidad por minuto.

¿Viral? Así es. No es la primera vez que este producto genera locura entre los españoles y la razón de conseguirlo no es otra que su efectividad sin igual. Su fórmula, se produce, fabrica y envasa por los propios científicos de la marca y es así como consiguen que además de ser única, sea tan efectiva. En solo 28 este ultraconcentrado es capaz de eliminar el 58% de las arrugas, el 48% de su longitud y el 11% de los pliegos más profundos. Este producto que tiene un precio de 115€ ahora se podrá encontrar por solo 57,5€ tanto en su tienda física como en la web de la marca introduciendo en siguiente código promocional: LD50.

Las colas son un buen reflejo de que a la gente le encantan los productos de la marca española, pero a veces para creerlo no hay nada mejor que verlo. Si visitamos la página web de Sibari Republic, podremos ver que el producto supera los 500 comentarios positivos que lo puntúan con un 9 sobre 10. Lo que más destacan las personas que ya lo han probado es lo rápido que se pueden notar los resultados y lo rápido que se absorbe. El Serum Origin no solo se ha convertido en el favorito de las españolas, también ha enamorado al público masculino. La clave es su textura, además de super ligera, no deja nada de residuo, deja la piel jugosa e hidratada, pero nada pegajosa.

Sibari Republic abre tienda en Salamanca. | Fuente: Aintzane Gabilondo

Este sérum es el producto más conocido de Sibari Republic, pero no es el único que podremos encontrar en su tienda de Ortega y Gasset 58 a la mitad de precio. La firma española ofrece muchas soluciones para parar el paso del tiempo, mejorar los signos de la edad y que la piel se mantenga sana y joven. Todos los productos de las líneas antiarrugas y reafirmantes se podrán encontrar con un 50% de descuento, tanto en la tienda física como en su tienda online hasta el 31 de mayo o fin de existencias, por lo que es una ocasión única para hacerse con los mejores productos, con eficacia demostrada y producidos 100% en España.

Como os comentamos, todos ellos cuentan con estudios de eficacia que demuestran que funcionan y están visibles en su web, por lo que, si queréis ver todo lo que estas fórmulas pueden hacer para mejorar la salud de vuestra piel, no tenéis más que hacer clic en ellos o si lo preferís podéis pasaros por su tienda física de Ortega y Gasset 58 para que os asesoren y os ayuden a preparar la mejor rutina para vuestra piel. Eso sí, con estos precios habrá que darse prisa no sea que se agoten. Y si la tienda de Madrid os queda lejos, no os preocupéis porque también podréis disfrutar de este descuento si introducís este cupón en su web: LD50 solo hasta el 31 de mayo o fin de existencias.