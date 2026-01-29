BBL: La revolución de la luz de banda ancha llega a Madrid para borrar manchas y rosácea

En el marco de la sección de belleza de Es la Mañana de Federico, conducida por Isabel González junto a Teresa de la Cierva, se ha presentado una de las novedades más esperadas en la medicina estética madrileña: la apertura de Esthea Medica. Su fundadora, la doctora Cristina García Millán, referente tras dos décadas de trayectoria, ha compartido los detalles de su nuevo proyecto en la calle Orellana y, especialmente, el funcionamiento del BBL (BroadBand Light), una tecnología de luz de banda ancha de la que es pionera y única proveedora actual en la capital.

El BBL Heroic: luz inteligente contra el envejecimiento

Teresa de la Cierva ha compartido su experiencia personal tras someterse al tratamiento BBL Heroic, destacando que, a diferencia de otras tecnologías, "no duele" y permite realizar sesiones completas en apenas 10 minutos. La doctora García Millán ha aclarado que, técnicamente, no se trata de un láser, sino de una luz de banda ancha que permite actuar sobre múltiples "dianas" cromáticas de la piel de forma simultánea.

Este sistema está especialmente indicado para pacientes con manchas solares, rojeces, rosácea o cuperosis. "El BBL es antiinflamatorio", ha explicado la doctora, aunque ha advertido que en zonas con mayor congestión vascular puede producirse una inflamación temporal. Según ha relatado De la Cierva, tras la sesión "las manchas afloran", lo cual es un signo positivo de que los melanocitos están siendo eliminados para dar paso a una piel renovada y de mejor textura.

Rosácea y el mito del "ácaro del estrés"

Uno de los momentos más destacados de la charla ha sido la intervención de Federico Jiménez Losantos, quien ha recordado cómo descubrió que su problema de rosácea estaba vinculado al Demodex, un ácaro microscópico que habita en los folículos. "Son como inspectores de Hacienda pero en pequeño", ha bromeado Federico, señalando que los brotes suelen coincidir con picos de estrés.

La doctora García Millán ha precisado que la rosácea es una enfermedad autoinflamatoria que no tiene cura definitiva, pero sí un control médico eficaz. Si bien el tratamiento con antibióticos es fundamental para eliminar el exceso de Demodex, las fuentes de luz como el BBL son esenciales para "reequilibrar la flora cutánea" y eliminar la reactividad vascular. La experta ha subrayado que la cosmética por sí sola es insuficiente en estos casos y requiere siempre de un diagnóstico médico riguroso.

Esthea Medica: el paciente en el centro del negocio

La apertura de Esthea Medica supone para García Millán la culminación de una vocación de servicio. Ante la pregunta de Jiménez Losantos sobre el reto de emprender en un mercado tan competitivo, la doctora ha confesado que su decisión fue "emocional" y basada en sus 20 años de experiencia. La clínica cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye alergólogos, algo fundamental para tratar pieles hiperreactivas o con dermatitis atópica.

García Millán ha insistido en que, más allá de la tecnología punta para paliar la sequedad o la irritación causada por la quimio y radioterapia, lo fundamental es el acompañamiento emocional. "Es muy importante cómo le haces sentir al paciente", ha afirmado, defendiendo una medicina humanizada donde el seguimiento estrecho es tan vital como el propio fármaco.