El secreto para una piel sin arrugas: "Rellena desde la primera semana y frena el descolgamiento"

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Isabel González ha profundizado en los últimos avances en salud cutánea junto a Adrián González, especialista de Mundo Natural. La conversación ha puesto el foco en una preocupación estética que va más allá de la superficie: la pérdida de firmeza. No basta con aplicar cremas externas cuando el problema es estructural. La solución definitiva pasa por un tratamiento que "ayuda a regenerar la propia elastina de nuestro cuerpo", atacando directamente la flacidez y el descolgamiento facial que tanto preocupan al mirarse al espejo.

El truco de la absorción: ¿Por qué tomarlo "entre horas" cambia el resultado?

Una de las claves más potentes reveladas por Adrián González para maximizar los efectos de la nutricosmética es el momento de la ingesta. Frente a la costumbre de tomar suplementos con las comidas, el experto es tajante: "Tomarlo entre horas hace que absorbas mucho más, el efecto es mucho más potente". Este pequeño cambio en la rutina permite que los componentes lleguen al torrente sanguíneo sin interferencias, logrando que el paciente note un efecto de "relleno" en las arrugas y una mejora visible en la textura de la piel desde la primera semana de uso.

El "escudo" de la granada y el antioxidante definitivo

La ciencia detrás de este avance reside en detener la destrucción natural de nuestra piel. Adrián González ha destacado el papel del ácido elágico de la granada, un componente capaz de frenar a las proteínas "enemigas" que rompen el colágeno y el ácido hialurónico. Pero el verdadero protagonista de la fórmula es la astaxantina, un antioxidante que ha dejado obsoletos a los métodos tradicionales. Se trata de un elemento "500 veces más potente que la vitamina C", que junto al selenio, protege las células del daño oxidativo y devuelve la elasticidad perdida.

Mucho más que colágeno: El efecto "Platinum" en la piel

La descripción de este método de salud es clara: "Es mucho más que un colágeno". Al combinar el colágeno hidrolizado de máxima pureza con la elastina, se consigue actuar sobre la "estructura profunda de la piel", evitando que el rostro pierda su contorno natural. El tratamiento, denominado Colacer Platinum, se presenta como la alternativa nutricional para evitar intervenciones agresivas, permitiendo que el organismo recupere su capacidad de mantenerse joven por sí mismo.

Cómo acceder al tratamiento y al asesoramiento especializado

Debido a que cada tipo de piel presenta un grado de oxidación y pérdida de firmeza diferente, se ha habilitado un servicio de asesoramiento especializado en el teléfono 91 446 00 00. Es fundamental recordar que "no todos somos iguales", por lo que la personalización en la toma es clave para lograr ese efecto de relleno y firmeza deseado. El compuesto Colacer Platinum ya se encuentra disponible en la red de Parafarmacias Mundo Natural, en su tienda online y en puntos especializados de El Corte Inglés, además de su centro de referencia en la calle Alcalá 129.