Rosie Roche, prima de William y Harry, aparece muerta junto a un arma de fuego

Una prima de los príncipes William y Harry, Rosie Roche, de 20 años, fue encontrada muerta en la casa familiar en Norton, cerca de Malmesbury (Wiltshire), el pasado 14 de julio.

Según recoge el diario británico The Sun, junto al cuerpo se halló un arma de fuego, sin embargo, el forense del distrito, Grant Davies, explicó a los medios que las autoridades calificaron el caso como "no sospechoso" y aseguraron que "no hubo intervención de terceros". La joven había estado preparando su equipaje para salir de viaje con amigas y fue localizada por su madre y su hermana en la casa familiar.

Rosie Roche era nieta de Mary Roche, tía de la fallecida princesa Diana, por lo que mantenía un vínculo directo con la familia real británica. La joven estudiaba Literatura Inglesa en la Universidad de Durham, una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido.

Thomas Kingston y la investigación de su muerte en 2024

El fallecimiento de Rosie Roche se produce poco más de un año después de la muerte de Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriella Kingston, también prima de los príncipes William y Harry. Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, el cuerpo fue hallado con una herida en la cabeza y el arma próxima a la escena.

El informe de la investigación realizado por el coronel jefe de Gloucestershire, Katy Skerrett, determinó que Kingston se quitó la vida.