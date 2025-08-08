Los Reyes muy pendientes de la evolución de Jaime Anglada, que sigue en estado grave aunque fuera de peligro

El cantante Jaime Anglada sigue ingresado en estado grave en la UVI del hospital de Son Espases tras el accidente sufrido esta pasada madrugada. Según señalan fuentes próximas al artista, afortunadamente está fuera de peligro y no se teme por su vida.

Jaime Anglada circulaba con una motocicleta Vespa cuando se encontró de frente con un coche que iba en sentido contrario. Todo parece indicar que el conductor del turismo giró hacia una vía, realizando una maniobra prohibida que Anglada no pudo esquivar. Debido a la gravedad de la colisión, fue trasladado hacia el Hospital de Son Espases, donde permanece ingresado tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones en la cadera, costillas, muñecas y en el bazo, que le han tenido que extirpar.

Por otra parte, el joven de 20 años que ha sido detenido tras atropellar presuntamente a Jaime Anglada ha pasado a disposición judicial, después de presentar una tasa de alcoholemia de 0.60 mg/l (el triple de lo permitido). Tras el accidente, el conductor del vehículo se marchó del lugar, dejando a Jaime Anglada herido en el suelo. Gracias a varios testigos, que pudieron tomar nota de la matrícula del fugado, la Policía Local de Palma pudo detenerlo. El joven está acusado de omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

La amistad de Felipe VI con Jaime Anglada, compañeros de regata desde hace 25 años

Felipe VI sigue con preocupación la evolución del estado de Jaime Anglada, uno de sus grandes amigos y al que conoce desde hace 25 años, cuando ambos regateaban en el ‘CAM’. Nacido en Palma el 13 de septiembre de 1972, Jaime Anglada es una persona muy conocida y querida en Baleares, no solo por su faceta musical como cantante y formar dúo musical con Carolina Cerezuela o como presentador de la TV autonómica balear, IB3, donde está preparando un nuevo programa. Además, mantiene una estrecha relación de amistad con la Familia Real, sobre todo con Felipe VI, con quien navega en el ‘Aifos’ desde hace 25 años.

Prueba de esa amistad es que hace apenas una semana, el Rey no se perdió el tradicional concierto que ofreció en el Real Club Náutico de Palma dentro de actividades de la 43ª Copa del Rey Mapfre. Tanto Don Felipe como Doña Letizia han estado en varios conciertos de Anglada donde siempre se les ha visto cantando animados. En esta ocasión, Anglada agradeció públicamente la presencia del Rey: "Un año más agradecemos a su Majestad que esté aquí defendiendo el que es su trofeo". Por su parte, Don Felipe disfrutó del concierto y se le pudo ver en un vídeo en Instagram compartido por la organización de la Copa del Rey de Vela, en el que Felipe VI baila al ritmo de sus canciones y disfruta del momento con el resto de la tripulación del Aifos mientras cantaba "Un velero llamado libertad".

La última vez que los Reyes y Anglada se vieron fue el pasado lunes 4 de agosto, en la recepción ofrecida por los Reyes en el palacio de Marivent, donde charló con los Reyes y sus hijas.

Por su parte, Doña Letizia mantiene una excelente relación con la mujer de Anglada, con quien comparte intereses. Pilar Aguiló, farmacéutica, es fundadora de Nutrición Activa, un comercio de fitoterapia y alimentación saludable situada en la céntrica calle Velázquez de Palma que la propia Doña Letizia visitó en el verano de 2024 en compañía de la reina Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Son padres de dos hijos, Jaime y Julia.

