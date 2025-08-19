Marius Borg, hijo de Mette Marit de Noruega, acusado formalmente de 32 delitos: podría enfrentarse a 10 años de cárcel

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette Marit de Noruega ha sido ha sido acusado formalmente de 32 delitos diferentes, donde se incluyen 4 violaciones a diferentes mujeres, casos de conducta sexualmente ofensiva, dos casos de lesiones corporales, amenazas, abusos a su expareja, Nora Haukland; actos de violencia hacia otra de sus compañeras sentimentales, amenazas de muerte, agredir a un funcionario público e infringir la Ley de Tráfico.

Marius, de 28 años, se enfrentará a un juicio que podría comenzar a principios de enero, que podría durar seis semanas, y donde se enfrentará a una pena máxima de 10 años de cárcel, según establece la legislación noruega.

Todo comenzó en 2024 cuando fue detenido por supuesta violencia doméstica contra su entonces pareja en Oslo. A raíz de dicha demanda, varias de sus exparejas no dudaron en denunciar comportamientos abusivos por parte de Marius. "Este caso es muy grave", ha declarado el fiscal general del Estado de Noruega, durante su comparecencia ante la prensa. Además, ha definido los actos cometidos supuestamente por el hijo de Mette-Marit como hechos "que pueden dejar huellas duraderas y destruir vidas". En el informe destaca que Marius agredió sexualmente entre 2018 y 2024 a mujeres mientras dormían y lo grababa con una cámara sin el conocimiento ni el consentimiento de las víctimas.

Según ha informado su abogado a ‘Reuters’, Marius Borg ha negado las imputaciones más serias en su contra, aunque planea declararse culpable de algunos cargos menores cuando el juicio inicie. "Él no está de acuerdo con las acusaciones sobre violación y violencia doméstica".

El fiscal ha querido dejar claro que "el hecho de que Marius sea parte de la Familia Real no debería significar, desde luego, que sea tratado con mayor indulgencia o severidad que cualquier otro ciudadano".

Después de conocerse el escrito de acusación, la Casa Real noruega ha comentado que "corresponde a los tribunales conocer este caso y tomar una decisión. No tenemos nada más que añadir".

Hace un año, Marius fue detenido en Oslo tras un altercado con su entonces pareja, quien denunció agresión física y psicológica. El joven admitió haber actuado bajo los efectos de cocaína y alcohol. En septiembre le detuvieron por segunda vez por haber violado una orden de alejamiento y solo pasaron dos meses cuando conocíamos que había sido detenido por tercera vez que incluía una supuesta violación y por la que fue a prisión hasta el 27 de noviembre. A su salida, ingresó en un centro de rehabilitación en Londres, donde estuvo apenas unas semanas.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit, han apoyado a Marius y han pasado con él unos días en Portugal. Después de dicho viaje, la revista 'Se og Hør' reveló que a Marius se le había retirado el pasaporte diplomático.