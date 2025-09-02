Preocupación por el cambio físico extremo de Alexia de Holanda, la "princesa rebelde"

La Familia Real holandesa al completo disfrutó el pasado domingo del Gran Premio de Zandvoortdel, donde la reina Máxima no dudó en charlar en español con la prensa argentina con el bueno humor que le caracteriza. Sin embargo, ha sido la princesa Alexia, hija mediana de los reyes Guillermo y Máxima, la que ha dado mucho que hablar en su país tras haber experimentado un cambio físico extremo.

La joven de 20 años, conocida como la princesa rebelde, ha perdido mucho peso en los dos últimos años y en las redes sociales ya se especula con la posibilidad de que no lleve un estilo de vida apropiado o incluso que haya recurrido al Ozempic para perder peso. Siempre elegante, demostrando que es amante de la moda y las tendencias, Alexia acudió al circuito de Fórmula 1 con un blazer marrón a juego con unas botas altas y un minivestido.

A la izquierda, una imagen de 2023. A la derecha, del pasado domingo

Tras estudiar en el UCW Atlantic College de Gales junto a la princesa Leonor de Borbón, Alexia decidió tomarse un año sabático y disfrutar de su juventud gracias a la libertad que le da no ser la hermana mayor. Un año después se trasladó a Londres para comenzar los estudios universitarios y escogió la carrera de Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la prestigiosa University College de la capital británica.

Sin embargo, no pareció convencerle y cambió completamente de tercio, tal y como anunció el año pasado la Casa Real holandesa: "La princesa Alexia ha cambiado a la licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería", se explicó en un comunicado, asegurando que seguiría formándose en Londres pero estudiando algo que le haga feliz.