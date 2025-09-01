La Reina Máxima de los Países Bajos enciende las redes al decir "haiga" durante una entrevista de Fórmula 1

En el contexto del Gran Premio de Zandvoort, donde los focos apuntaban a pilotos como Max Verstappen y Franco Colapinto, hubo una aparición inesperada que terminó por acaparar la atención del público y de las redes sociales. La protagonista no fue otra que la Reina Máxima de Holanda, quien protagonizó un breve pero comentado momento durante una entrevista con el periodista de DAZN, Tomás Slafer.

El periodista argentino, habitual en los eventos de Fórmula 1, realizaba sus entrevistas post-carrera cuando se encontró con la reina consorte de los Países Bajos. Lo que parecía una simple pregunta informal sobre su favorito entre los pilotos participantes terminó desencadenando una avalancha de reacciones, no solo por el contenido de sus respuestas, sino por la forma en que las expresó en español.

La pregunta de Slafer apuntaba directamente a los sentimientos de la reina: ¿le tiraba el corazón un poco más hacia Colapinto, joven promesa del automovilismo argentino? Máxima, sin perder la sonrisa ni la diplomacia, respondió: "Bueno, mire, soy reina de Holanda, así que bueno… pero les deseo lo mejor a los dos". Una frase que, aunque buscaba mantenerse neutral, fue suficiente para dejar entrever su apoyo al piloto neerlandés Max Verstappen, ídolo indiscutible en los Países Bajos. No obstante, Máxima no olvidó sus raíces argentinas y cerró su intervención con un mensaje que pretendía ser conciliador y prudente: "que no haiga accidentes".

El "haiga"

Más allá del contenido de sus palabras, lo que realmente ha encendido las redes sociales ha sido un pequeño detalle lingüístico. Al hablar, la reina pareció utilizar la forma "haiga" en lugar del correcto "haya", lo que no pasó desapercibido para muchos usuarios en plataformas como X o Instagram.

¡Qué placer contar con Máxima de los Países Bajos, la Reina consorte, hablando español en DAZN! 😍👏#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/vu5ijpsnpv — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

El uso de "haiga", considerado incorrecto por la Real Academia Española, fue interpretado por algunos como un desliz, mientras que otros lo tomaron con humor y simpatía. Para muchos, el error no hizo más que humanizar a la reina y acercarla aún más al público, gracias a su esfuerzo por expresarse en su lengua materna con total naturalidad.

La intervención de Máxima de Holanda no solo fue comentada por su forma de hablar. También su estilo llamó la atención. La reina apostó por un look monocromático en tonos beige, sencillo pero sofisticado, ideal para un evento al aire libre. Llevaba una camiseta de punto lisa que complementaba con una falda Dracus de una firma griega.