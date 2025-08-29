Una vez más, Lando Norris se queda con el tiempo más rápido de la sesión de F1 y del fin de semana… por el momento. El segundo es un Fernando Alonso que ha rodado solo dos milésimas más rápido que Piastri, a menos de una décima de su compañero y el hombre que cierra el top3 del viernes.

Tan solo es viernes pero en este Gran Premio de los Países Bajos se puede decir que Fernando Alonso sueña en grande. Parece que el parón veraniego ha sentado bien al piloto español que se ha colocado como el segundo más fuerte del campeonato en este circuito. Solo Lando Norris y un McLaren atómico le apartaron de algo mucho mejor (1:09.890) en un Zandvoort donde el '14' es un valor seguro.

Cierto es que todavía queda mucho fin de semana y algunos pueden hablar de las vueltas con poca gasolina pero si uno mira de verdad los entrenamientos verá que lo de Alonso y Aston Martin no ha sido casualidad. De hecho, ya por la mañana había colocado al AMR25 en el 4º puesto tras los McLaren y en el FP2 dibujó un 1:09.977 que no tiene discusión. Solo Lando Norris lo mejoró y fue un par de centésimas mejor que el de Oscar Piastri, líder de la Fórmula 1.

En la mejor de sus 35 vueltas, Norris recorrió, con el neumático blando, los 4.259 metros de la pista holandesa en un minuto, diez segundos y 278 milésimas, 292 menos que Piastri y con 501 sobre el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que se inscribió tercero en la tabla de tiempos.

Our top three in second practice at Zandvoort 🤩 🥇 Lando

🥈 Fernando

🥉 Oscar#F1 #DutchGP pic.twitter.com/WR2TjyX3yx — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Cierto es que los Libres 2 estuvieron marcados por las interrupciones y los sustos… Salió la bandera roja tras el fuerte choque de Stroll en la curva Hugenholtz. El costado derecho del Aston ‘18’ quedó prácticamente destrozado, incluidas ambas suspensiones. Tal fue el golpe del piloto que hubo de coche de seguridad virtual para retirar el RB averiado de Hadjar y, poco después, de nuevo otra bandera roja porque Albon se quedó atrapado en la grava tras saltarse la frenada en Tarzán. En los primeros libres le sucedió algo similar a Antonelli.

Pero además, entre los 'sustos' destacaron el protagonizado por el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, que dio un trompo poco antes de que el joven debutante italiano Andrea Kimi Antonelli perdiese el control de su Mercedes en la novena de las 14 curvas del circuito, antes del primer cuarto de hora de la sesión.

Los Williams no van especialmente bien en este circuito y, para encontrar a uno de sus pilotos hay que bajar hasta el puesto 16º de la tabla donde aparece Carlos Sainz. El español tenía en sus manos un récord del primer sector, pero su compañero, Alex Albon, se lo chafó. El tailandés entró pasado en la 1 y al tocar el muro salió la bandera roja a la pista. Eso cortó cualquier intento del madrileño, que sí que tiene velocidad en sus giros y no ha desentonado con los compuestos de carrera.

En la zona media, eso sí, hay variedad. Franco Colapinto firmó su mejor sesión con un 9º tiempo en un coche que mejoró en el conducto trasero de frenos. Los Sauber siguen ahí. Y Bearman tuvo un buen intento inicial con goma blanda.

Un viernes muy difícil

Zandvoort lo permite ya que es un circuito en el que se corre al límite y se ataca con milímetros de diferencia entre la zona que ya no tiene tracción. Y lo pagaron muchos que no tenían confianza. Le volvió a pasar a Hamilton, con otro 360º en un Ferrari horrible para los problemas de la leyenda con su coche. O a Lance Stroll, que se estampó con la 3 al sumar una entrada a demasiada velocidad y cierto miedo a causa del tráfico. El canadiense empezó bien y terminó fatal. Una historia repetida.

La sesión del viernes no ha aclarado demasiadas dudas para el sábado… Solo han habido dos realidades, las de McLaren y Aston Martin. Todos los demás tienen algo en el debe. Cierto es que George Russell si se acercó a los mejores puestos con un Mercedes feliz cada vez que baja el mercurio. Y Max Verstappen resucitó, tanto con el duro como en vuelta rápida convence. Aunque está a más de medio segundo del tiempo de Alonso. El neerlandés dará guerra, otra cosa que se puede asegurar.