Leonor de Borbón debuta en Navarra con el título de Princesa de Viana

La Princesa Leonor ha visitado por primera vez la Comunidad Foral de Navarra y ha protagonizado su primer acto oficial como Princesa de Viana, título creado por el rey Carlos III el Noble en 1423 para su nieto, Carlos.

Acompañada de Don Felipe y Doña Letizia, la heredera al trono ha sido recibida a las 10:30 a las puertas del Palacio de Navarra, que es la sede del Gobierno foral, por la presidenta María Chivite, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, y el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde. No han asistido ni las dos vicepresidentas ni los dos consejeros de Geroa Bai, socios de gobierno de Chivite.

Ya en el Salón del Trono del interior del Palacio, tanto los Reyes como la Princesa de Viana han saludado a los representantes del Gobierno y del Parlamento de Navarra. Posteriormente se han trasladado hasta el Salón Isabelino, donde han tenido la oportunidad de contemplar el documento original de la creación del Principado de Viana, fechado en 20 de enero de 1423. Tal y como ha explicado Félix Segura, Jefe del Archivo Real y General de Navarra, ubicado en Pamplona: "Es un documento importante para Navarra y para la Corona. Es único y original, un documento mediante el cual Carlos III, cuando llevaba 36 años gobernando, creó un título para su nieto Carlos, que fue novedoso, asociado siempre al heredero: príncipe de Viana".

Después de que los Reyes y la Princesa Leonor firmasen en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, donde Leonor ha dejado constancia de su "gran respeto y estima por lo que supone el título de Princesa de Viana", y de posar para la foto institucional con las autoridades navarras, se han dirigido en helicóptero hasta Viana, donde les esperaba numeroso público. Allí han sido recibidos por la alcaldesa, Yolanda González, y se han trasladado hasta la Casa Consistorial, desde donde han saludado a las personas congregadas. Posteriormente han visitado la Casa de Cultura y, en las ruinas del monasterio de San Pedro, han recorrido la exposición conmemorativa del sexto centenario del título de Príncipe de Viana. Por la tarde se trasladarán hasta el Monasterio de San Salvador de Leyre, en Yesa, donde realizarán el Homenaje a los Reyes de Navarra.

Para esta ocasión, tanto la Princesa Leonor como Doña Letizia han optado por la fórmula de traje pantalón. La Princesa Leonor con un traje de chaqueta en color azul oscuro, con una sutil raya diplomática de Hugo Boss. Mientras, Doña Letizia ha vuelto a lucir un conjunto burdeos de Bleis Madrid, que ha combinado con zapatos de Sezanne, pendientes de Bárbara Goenaga y bolso de Carolina Herrera.