El chef brasileño Saulo Jennings, defensor de la gastronomía sostenible y de los productos amazónicos, ha protagonizado una polémica tras negarse a preparar un menú completamente vegano para la ceremonia de los premios medioambientales ‘Earthshot’, impulsados por el Príncipe Guillermo.

Jennings, propietario de los restaurantes Casa do Saulo, fue elegido inicialmente para diseñar el banquete de la gala, que contará con unos 700 invitados. Su propuesta original tenía como protagonista al pirarucú, un imponente pez amazónico considerado una joya culinaria en la región. Sin embargo, el chef se encontró con una condición inamovible: el menú debía ser 100 % vegano, sin ingredientes animales.

El cocinero, que defiende el uso responsable de los recursos naturales y la colaboración con las comunidades locales, se mostró sorprendido por la exigencia. El chef pensó que se trataba de un malentendido, por lo que propuso incluir opciones veganas dentro de un menú más amplio, sin embargo, la organización se mantuvo firme en su postura.

"Es como pedirle a Iron Maiden que toque jazz", dijo Jennings en una entrevista. "Fue una falta de respeto hacia la cocina local, hacia nuestra tradición culinaria y hacia la misma Amazonia", defendió el chef. Las declaraciones generaron amplio debate en los medios brasileños, que interpretaron el incidente como un gesto de falta de consideración hacia la cocina tradicional amazónica, precisamente aquella que los premios Earthshot pretenden proteger.

"No tengo nada en contra de los veganos ni de los británicos", dijo. "Pero no quiero renunciar a mi misión culinaria", comentó el chef que apuesta por una cocina sostenible que defiende los productos locales de la selva amazónica. "Mi trabajo siempre ha versado sobre el equilibrio, sobre honrar lo que la selva y los ríos nos dan".

Ante la situación, el chef llegó a presentar una alternativa totalmente vegana elaborada con productos locales como yuca, hoja de jambú y nueces de Brasil, pero su propuesta fue finalmente rechazada por "motivos presupuestarios". Según fuentes del evento, el menú planteado resultaba más costoso que el plan original a base de pescado.

A pesar del desencuentro, Jennings, quien ya cocinó para la embajada británica en Brasil durante la coronación del rey Carlos III, tendrá otra oportunidad de coincidir con el heredero británico en la cumbre COP30, que se celebrará el próximo mes.