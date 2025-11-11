La economía y Antonio Machado llenan el primer día del polémico viaje de los Reyes a China

Los Reyes han comenzado la primera etapa de su visita de Estado a China, concretamente en Chengdu. Este es el primer viaje desde que Felipe VI fue proclamado Rey y también el primero que realizan unos monarcas europeos a China en siete años.

Un viaje que los socios europeos ven con recelo y cautela, todo lo contrario del creciente interés del presidente del Gobierno, que ha visitado el país tres veces en dos años o de José Luis Rodrígeuz Zapatero, que como presidente acudió cuatro veces en siete años.

La jornada de este martes ha comenzado con el Rey inaugurando el foro económico España-China en el Hotel Gran Meliá de Chengdu, donde ha estado acompañado del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y de la gobernadora de la provincia de Sichuan, Shi Xiaolin. En este evento, Don Felipe ha dirigido unas palabras a los asistentes.

🇨🇳 El Rey, en el Foro Empresarial España-China 🗨️Nos ilusiona, especialmente, poder impulsar juntos nuevas oportunidades de colaboración que redunden en el beneficio mutuo de nuestras empresas y en la prosperidad de nuestros pueblos. pic.twitter.com/QHeznyfO9S — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 11, 2025

Ante los representantes chinos y de varios centenares de empresas españolas, Felipe VI ha centrado su discurso en "la confianza mutua, la apertura y la seguridad jurídica entre ambos países" como base para lograr una relación económica sólida y duradera." Asimismo, ha destacado que la creciente complejidad mundial incide tanto en la estabilidad geopolítica como en el desempeño de las economías, destacando a continuación que España, junto con la Unión Europea (UE), "mantiene su firme compromiso con un sistema internacional basado en reglas claras, transparencia y respeto de la legalidad. Solo a través de estos principios es posible generar confianza y progreso."

Posteriormente se ha trasladado a las instalaciones de Indra en la Torre de Control Automatizada de Shuangliu en el aeropuerto de Chengdu, donde la empresa española tiene instalados sistemas de gestión de tráfico aéreo de última generación en la torre de control automatizada.

La Reina en el homenaje a Antonio Machado

Por su parte, Doña Letizia ha presidido el homenaje a Antonio Machado con motivo del 150 aniversario de su nacimiento en el parque Wangianglou de Chengdu. Para esta ocasión, la Reina ha lucido un vestido de tweed rosa fucsia con manga francesa, largo midi y escote redondo, con flecos dobles en la cintura y los puños que estrenó durante las audiencias previas a la entrega de los Premios Princesa de Asturias y del que no se sabe la autoría.

La Reina observando la preparación del té chino tradicional

Como complementos ha lucido unos pendientes multicolor de la firma española Dime Que Me Quieres y su anillo de Coreterno. Para complementar el estilismo, ha elegido un abrigo negro, salones de tacón sensato en negro de Magrit y bolso negro de Carolina Herrera.

Una vez concluidos estos actos, el Rey mantendrá un encuentro con el secretario del Comité del Partido Comunista de China en la provincia de Sichuan, Wang Xiaohui y con la gobernadora de la provincia de Sichuan, Shi Xiaolin. Para finalizar su estancia en Chengdu, almorzarán con las autoridades de la provincia de Sichuan en honor a los Reyes españoles en el Hotel Shangri-La y pondrán rumbo a Pekín.