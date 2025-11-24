Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista en TV tras salir de la cárcel: "Del Iñaki persona, es la primera vez"

Después del caso Nóos, su condena a seis años y tres meses de cárcel y su paso por la prisión durante 5 años y diez meses, que concluyó en abril de 2024, Iñaki Urdangarin concede su primera entrevista en televisión y será el primer invitado del programa 'Pla Seqüència' en La 2 Cat, el nuevo canal en catalán de La 2.

Ha sido la propia cadena, RTVE Catalunya, quien ha dado a conocer la noticia a través de un vídeo de veinte segundos en redes sociales, donde vemos un primer plano del presentador, Jordi Basté, conduciendo un coche y, tras la primera pregunta, "¿Cómo te encuentras y cuánto tiempo hace que no concedes una entrevista como esta?" mientras se revela que el invitado es Iñaki Urdangarin respondiendo serio "sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki persona', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi". "¿La primera?", responde sorprendido Basté, a lo que Urdangarin responde "y es contigo, ¿eh?, así que tienes que hacerlo bien".

Durante la rueda de prensa de presentación del formato, han informado que la entrevista durará en torno a una hora, y será sin cortes, en plano secuencia. Un formato que "ofrece una mirada única, natural y auténtica, que permite descubrir a las personas detrás del personaje". El que fuera duque de Palma responderá a todas sus preguntas, y donde podría abordar distintos temas, desde aspectos personales hasta profesionales.

Esta entrevista forma parte del plan de "reinvención" personal de Urdangarin. La primera fue el pasado mes de junio cuando charló con 'La Vanguardia' en junio de este año en la que reivindicaba que "merece una segunda oportunidad" después de crear una marca de 'coaching' para el ámbito deportivo, empresarial y personal llamada Bevolutive. Como dijo de sí mismo en la presentación de su proyecto "el verdadero éxito no está solo en los logros externos, sino en la capacidad de cada persona para conocerse, adaptarse y crecer en los momentos más adversos".