Iñaki Urdangarin rompe su silencio por primera vez en una entrevista: "Se me ha escapado el tiempo"

Después de años de silencio, Iñaki Urdangarin ha concedido una entrevista en 'La Vanguardia' donde se ha sincerado sobre su vida personal y su vida profesional.

Después de la condena de 5 años y diez meses por el caso Nóos, Urdangarin ha presentado su nuevo proyecto laboral, Bevolutive una marca de 'coaching' para el ámbito deportivo, empresarial y personal. Tal y como ha confesado en la entrevista, esta idea comenzó a cobrar forma durante su estancia en la cárcel, donde estudió Psicología y coaching. "Dentro me empecé a formar para salir y ayudar a otras personas a plantearse cualquier reto, motivación o competencia que quieran mejorar porque creo que mis experiencias excepcionales más la formación que fui adquiriendo pueden servir para ayudar".

Tal y como consta en la web, "busco ayudarte a lograr un equilibrio integral que conecte tu esencia como persona, la calidad de tus relaciones y la excelencia en tu desempeño". Explica que "a través de herramientas de diagnóstico, talleres y sesiones individuales te acompaño en la búsqueda de tus objetivos en un entorno de confianza, respeto y confidencialidad. Mi diferencial está en la combinación de experiencia, formación y resiliencia, lo que me permite ofrecer una guía práctica, humana y adaptada a cada necesidad".

Ya dentro de su ámbito más personal, ha reconocido ser "muy pesado con mi hijo, pero Pablo es fantástico porque escucha", quien sigue sus pasos deportivos en un equipo de balonmano de Granollers. En un principio, Pablo dudaba acerca de a qué deporte quería dedicarse y su padre le aconsejó que "en los deportes de equipo, como persona te vas a formar muchísimo mejor. Y yo te recomendaría que cogieses algo donde sacases partido a tus talentos".

Iñaki quiso darle tres consejos a su hijo. "El primero, humildad, que si se creía algo, al día siguiente no sería nada. Luego también le decía que para jugar a balonmano tiene que tener una actitud de guerrero. No puedes estar a medias tintas ni quejarte de que no te ponen o de que juegas en una posición que no te gusta. Y tercero, la gestión de las victorias y las derrotas, donde tras las victorias se vuelve a empezar de cero y tras las derrotas se pueden extraer cosas buenas para el futuro".

Fue en enero de 2022, cuando la º e Iñaki Urdangarin emitieron un comunicado oficial: "De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean". Finalmente, ratificarían el divorcio en diciembre de 2023.

Cuando empezó a cumplir el régimen de tercer grado Urdangarin se instaló con su madre, Claire Liebaert. Poco después comenzó a trabajar en un bufete de abogados donde conoció a quién es su pareja, Ainhoa Armentia y cuyo romance se dio a conocer en enero de 2022.

Iñaki define su nueva vida como "muy rutinaria y ordenada". Se levanta temprano, practica deporte y mantiene vínculos cercanos con amigos de la infancia con los que había perdido el contacto. "Es una vida ordenada. Me he vuelto a reencontrar con cosas de la sencillez, que después de todas las etapas de mi vida es lo que más me apetece", ha señalado. Reconoce que "he tenido años muy complicados en los que te centras en tu defensa. Mi vida ahora no llama la atención a nadie. Tengo la sensación de que se me ha escapado el tiempo y quiero aprovecharlo muy bien", ha admitido.