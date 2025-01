Pablo Urdangarin guarda silencio ante los rumores de boda de su padre con Ainhoa Armentia

Tres años después del inicio de su historia de amor y de la polémica separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, el exduque de Palma y Ainhoa Armentia habrían decidido dar un paso importante en su relación. Según la información revelada por la periodista Marisa Martín Blázquez en el programa Fiesta, la pareja estaría planeando una boda discreta e íntima, aunque aún no habrían fijado una fecha para el enlace.

La ceremonia sería de carácter privado, con la presencia de un grupo reducido de personas. Este paso habría sido comunicado recientemente a los hijos del exjugador de balonmano y la infanta Cristina: Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin. La noticia trascendió después de que la pareja fuese vista por primera vez en público junto a algunos de los hijos de Iñaki durante las Navidades en Vitoria.

Sin embargo, la noticia no habría sido recibida de la misma manera por todos los hijos del exduque. Según señaló Martín Blázquez, "alguno de los hijos no está del todo a favor, no todos los hijos lo han recibido de la misma manera. Irene, por un sentimiento de fidelidad a su madre, no quiere compartir tiempo con la nueva pareja de su padre" aseguraba la colaboradora.

Pablo, el mediador en la familia

En este contexto, Pablo Urdangarin, el segundo hijo de Iñaki y la infanta Cristina, habría jugado un papel importante para acercar posturas entre sus hermanos y Ainhoa. Según Martín Blázquez, Pablo habría sido quien mediara para que sus hermanos aceptaran conocer a la pareja de su padre. Su influencia habría resultado clave para que la relación entre Armentia y los hijos de Urdangarin pudiera avanzar, al menos en parte.

A pesar de su rol conciliador, Pablo no pudo evitar mostrarse visiblemente incómodo cuando fue cuestionado por la prensa acerca de los planes de boda de su padre. Durante una reciente aparición pública como jugador del Fraikin BM Granollers, el joven, conocido por su trato siempre amable con los medios, mostró una actitud más seria de lo habitual. Optó por mantener silencio y no quiso confirmar ni desmentir las informaciones.